「なぜ冬に鍋が売れるか知ってる？」ドヤ顔で語る彼氏に放たれた彼女の冷静な一撃

街中で見知らぬ人同士の会話が漏れ聞こえ、思わず爆笑しそうになった経験はないだろうか。投稿を寄せた岐阜県の40代女性は、スーパーで出会った30代くらいのカップルの会話を聞き、危うく大爆笑してしまうところだったそう。

それは、女性がスーパーの食品コーナーでシチューのルーを見ていた時のこと。男性が

「なんで冬に、シチューや鍋関係が売れるか知ってる？理由があるんだよ」

と、何か特別な知識を披露するかのような口ぶりで話し始めたそう。（文：長田コウ）

「すごいこと知ってるよって感じでマウントとってくるのなんなの？」

「寒いから温かいものが売れるという以外にも、理由があるんだろうか？」と興味深くなった女性は会話を聞き続けた。彼の恋人も、「なに？」と興味を示したようだ。すると、男性からはまさかの発言が……。

「寒いから温かいものを食べたいという人間心理が働くんだよ！」

これが「ドヤ顔ならぬドヤ声」で聞こえてきたという。あまりに当たり前の答えに、女性は「ぽかーん」としてしまったそう。それは、恋人も同じだった。「へー」と気の抜けた返事をしたかと思うと、続けて痛烈な一言を放った。

「あのさあ、ちょいちょいそういう当たり前のことを、なんかすごいこと知ってるよって感じでマウントとってくるのなんなの？」

この展開に、女性は吹き出しそうになった。そして、心境をこう書いている。

「ほんとそれなー！ってこういう時使うんだなと感じましたね」

彼の恋人に強く共感したようだ。その後、男性は「マウントじゃないとかなんとか」言っていたようだが、これ以上盗み聞きをすることに罪悪感を覚えた女性は、その場をそっと離れた。後から、こう思ったそうだ。

「『ちょいちょい』と言ってた、ということはあの男性、ああいう当たり前のことを、すごいこと知ってるんだよ？とよく話すのかな？と考えてしまい、また笑い出しそうになりました」

確かに、恋人の一言からは男性の普段からの残念な振る舞いがうかがえる。きっと、彼女の我慢も限界に近かったのだろう。

