◆パ・リーグ オリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム大阪）

相手を上回る１０安打を放ちながら、わずか１得点で連敗。勝った首位ソフトバンクとは今季最大タイの４ゲーム差となり、マジックを２つ減らされた。新庄監督は「あんなに走塁ミスしてたら、勝てるもんも勝てないね。あんな簡単な。でもその選手を使っているのは俺だから、俺のミスですね」と珍しくいら立ちを見せた。

６回１死一、二塁、野村の打球を右翼ポール際で好捕した杉本が素早く二塁へ送球。二塁走者・清宮幸はヘッドスライディングで戻ったが、併殺となった。きわどいタイミングもリクエストを要求しなかった指揮官は「（リクエスト？）ない、アウト、アウト。走塁はセンスですからね。考え方次第。コーチに言ってもらいます」と淡々と語った。

先発の加藤貴を、３回に連続二塁打を浴びた麦谷、広岡を迎えたところで「広岡くんに打たれてたからね。先頭出したくなかった」と５回１失点、６１球でスイッチ。早めの継投で勝利への執念を見せたが実らなかった。残り１９試合で、遠くなる鷹の背中。いよいよ正念場を迎えた。（山口 泰史）