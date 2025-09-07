◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第５節 ＩＮＡＣ神戸５―０Ｃ大阪ヤンマー（６日・ノエビアスタジアム神戸）

ＩＮＡＣ神戸が、Ｃ大阪ヤンマーとの「関西ダービー」で５得点と大勝した。リーグ戦の通算対戦成績は４勝１敗に。２ゴールで勝利に貢献したＦＷ吉田莉胡（２３）は「目標の２ケタ得点を目指す上で、複数得点は良かった」と自信を深めた。

新加入のストライカーが結果で応えた。前半２９分、エリア内でＭＦ成宮唯（３０）からパスを受けた吉田は、左足でゴール右へ。開幕戦以来の得点に拳を握ると、後半１０分にも追加点。「このチームに来て、得点のチャンスが増えた。決められてよかった」と安ど。過去、シーズン５得点が最多だが、ちふれ埼玉から移籍後５試合３得点で、得点ランキング２位タイに食い込んだ。

チームは３連勝で、勝ち点１２となり首位に立った。宮本ともみ監督（４６）は「プライドをかけて、関西の強豪を示す上ではみんなしっかり戦ってくれた」と選手をたたえた。「チームの雰囲気は最高にいい。大切にしていきたい」と吉田。得点量産で優勝への立役者となる。（森脇 瑠香）