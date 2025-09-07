◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部 関大３１―１４近大（６日・ヤンマースタジアム長居）

２季ぶりのリーグ制覇と、２００９年以来の甲子園ボウル（学生日本一決定戦）制覇を狙う関大が、近大から４つのタッチダウン（ＴＤ）を奪って開幕連勝スタートを決めた。主将のＲＢ山崎紀之（４年）＝箕面＝が開始３分に先制ＴＤ。一度は追いつかれたが、突き放し、同じく２戦目で敗れた昨季の雪辱を果たした。関学大は、同大を４５―７で下して連勝した。

主将らしく、リベンジ劇の口火を切った。関大・山崎は第１クオーター（Ｑ）の３分、６１ヤードを走り切ってＴＤ。その後は一時同点に追いつかれるも、第１Ｑの間に勝ち越して反撃を許さなかった。チームを波に乗せた主将は「あの瞬間にチームが勢いづいたのは自分も感じた」と胸を張った。

誇りにかけて、もう一度負けるわけにはいかなかった。昨季の２戦目に３１―３５で辛酸をなめた相手。近大戦へ向けて、１学年上の卒業生も練習の手伝いに訪れた。夏合宿から綿密な対策も講じ、試合前には山崎が「去年負けさせられた先輩の顔も思い出して、プライドを持って、プレーに熱を込めよう」と仲間を鼓舞。全員の熱量を高め「去年の雪辱を果たせた」と喜んだ。

宿敵撃破に、主将は「ちょっとひと安心です…」と安どの表情を浮かべたが、「一つ一つ潰していった結果が日本一になる。この結果に満足するのは今日のうちだけ」と、気の緩みはない。今季就任した和久憲三監督（４０）も「現時点ではまだまだ日本一に届かない実力」とさらなる成長に期待。山崎と指揮官がそれぞれに口にした「一戦必勝」を合言葉に、頂点まで駆け上がる。（森口 登生）