◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

初優勝を狙うプロ４年目の前田光史朗（ＡＣＮ）が１３位で出て５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算５アンダーで首位と３打差の５位に浮上した。

前半の１４番は２・５メートルに乗せてバーディー。１５番でボギーを打った後、１６番はカラーからパターで７メートルをねじ込み、１８番は第２打をピンそばにピタリと寄せ、バーディーを決めた。「初日よりティーショットが良かった。ミスしてもボギーであがれるように心がけた結果がスコアにつながった」と手応えを語った。

台風接近による悪天候のため競技が中止となった５日には、２５歳の誕生日を迎えた。昼は親とともに山梨名物・ほうとうを食べ、クラブは握らずに体のコンディションを整えた。誕生日当日のラウンドはなくなったが「運が悪いなと思ったけど、その分、今日はいいゴルフができたので良かった。１００点のラウンド」と笑みを浮かべた。

前週のＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタは今季最高の９位と好調。首位と３打差の５位につけ、初優勝を狙える位置で最終日を迎える。栃木・下野市出身の２５歳は「今年は初優勝の選手が多い。ここ最近までは『優勝』の文字が見えてなかったけど、先週をきっかけに優勝したい思いが強い。後半戦にかけて優勝を目指してやっていきたい」と言葉に力を込めた。