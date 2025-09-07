松下洸平＆森川葵、中学生になった子どもたちと保健室に再集結 『放課後カルテ』SP新ビジュアル公開
俳優でシンガー・ソングライターの松下洸平が主演を務める日本テレビ系スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』（24日 後9：00）の新ビジュアルが7日、公開された。
原作は、日生マユ氏の同名漫画（講談社『BE・LOVE』所載）。2024年10月期に放送された連続ドラマでは、東多摩第八小学校を舞台に、文句ばかりで口も態度も大きい小児科医・牧野（松下）が、その観察眼で“言葉にできないSOS”を見抜き、未来に向かう子どもたちの背中を押す保健室ヒューマンドラマが描かれた。
スペシャルドラマで牧野が向き合うのは、これまでの小学校の児童だけではなく、彼らが進学した中学校、そして病院にいる子どもたちとなる。中学校という新しい環境になじめずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。
一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し、「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、新たな不安も抱える。そんな中、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。
今回公開されたビジュアルは、保健室で牧野、篠谷（森川葵）、子どもたちが再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。
また、2024年10月期『放課後カルテ』全10話とTVerオリジナルストーリー全2話のTVer再配信が決定。10日正午以降、順次配信される。
