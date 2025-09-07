FANTASTICS、テレ朝初冠番組『ファンタスティックPARK』放送決定「HIROさんからのサプライズ発表で知りました」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSが、テレビ朝日で初となる冠番組『ファンタスティックPARK』（毎週火曜 深1：02 ※関東ローカル）を30日からスタートすることが発表された。
【写真】ま、まぶしい…！美肌輝くFANTASTICS・木村慧人
2016年に結成し、2018年にメジャーデビューを果たしたFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。今年12月に結成10年目に突入し、現在、全国ツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 "BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-』を開催中。そんなFANTASTICSが、“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”を見せるべく、NGなしでさまざまな企画に挑戦していく。
番組では、メンバー同士によるガチのダンスパフォーマンス対決をはじめ、体を張った過酷ロケや長期にわたる大型チャレンジなど、NGなしで挑戦。これまでライブでは見せてこなかった一面を披露し、個性あふれる姿を発信していく。さらに、2026年春に東京・有明に開業予定の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」との連動企画も実施予定。
また、リーダーの佐藤大樹は10月からスタートする新ドラマ『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系・毎週日曜 深夜0：10）で主演を務めることが発表されたばかり。個人としてもグループとしても充実の活動を見せる中で、FANTASTICSの新たな魅力を引き出す番組となる。
■佐藤大樹（FANTASTICS）コメント
ライブ終わりにHIROさんからのサプライズ発表で知りました。ご褒美をもらえた気がしてとてもうれしかったです！メンバー全員で声を出して喜びました。同時に“なんでもします！”と宣言しました。それくらい…気合いが入っています！
ライブでは観ることができないような素の姿や身体を張る姿など、より飾らない僕らを知っていただけるように様々な企画に挑戦したいと思います。この番組を通して僕らの抜群のチームワークと一人一人の強い個性を見つけてもらえたらうれしいです。とにかく沢山笑ってください！
