離れ離れになった“バディ”、出会いの裏に隠された“真実”判明 『DOCTOR PRICE』第9話あらすじ
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演を務め、俳優の蒔田彩珠が共演する、読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜 後10：30）の第9話が、きょう7日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】バラバラになったバディ鳴木（岩田剛典）＆夜長（蒔田彩珠）
原作は『漫画アクション』（双葉社）で連載された漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』。ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける“痛快×医療サスペンス”ドラマとなる。
鳴木金成（岩田）から突然、「ここから先は、君の力は必要ない」とクビを宣告された夜長亜季（蒔田）。夜長は、石上道徳（三浦貴大）から「前に進むべき」と背中を押され、しばらく試用期間として「メディエイト・マネジメント」で働くことにする。
すると、夜長と石上のもとに、腫瘍内科医・川辺千鶴（雛形あきこ）が求職者として訪れる。川辺は、夜長の亡き母・梨沙が3年前、極東大学病院に入院していた頃の主治医だった。腫瘍内科医の道を捨ててでも、希望額の年収2000万円を優先したいと語る川辺をみて、夜長は違和感を覚える。その裏にも、網野院長（ユースケ・サンタマリア）の影がちらついた。
一方、天童真保（篠原涼子）はスーツ姿の男数人にある話を持ち掛けていた。その後、彼らを見送る天童のスマホのもとへ着信が入る。
鳴木は、網野を追い詰めるべく、最後の勝負を仕掛ける。鳴木は、Dr.コネクションのオフィスに記者たちを集めて突如会見を開く。その配信を網野も見守る。そして、“ある人物”の協力を得た鳴木の次なる動きとは。
一方、夜長は亡き母の件で助けられた川辺の力になりたいと奮闘する。そして、夜長の過去が、ついに明かされる。鳴木との出会いの裏に隠された“ある真実”を知ることになる。
