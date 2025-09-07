今年2月にtimeleszに加入し、一躍時の人となった寺西拓人が俳優としてより一層目覚ましい活躍を見せている。オーディション期間から俳優としての別の仕事との両立に励んでいた寺西。個人での仕事が途絶えることの無い彼だが、最近はさらに活動の場を広げている。

先月29日には、2026年1月公開のアニメ映画『迷宮のしおり』に声優として出演することが発表された。寺西にとってこれが声優への初挑戦となる。作品は、スマートフォンのあるあるを組み込んだ“ポップでちょっとホラーな異世界脱出劇”とのことで、寺西が演じるのはスマホと人間の脳を直接つなぐ研究をしているミステリアスな天才大学生で国際的に注目される若き起業家・架神傑。物語のキーパーソンとなる重要な役であり、監督の河森正治は寺西の演技を「傑の複雑な心情を魅力的に表現してくださいました」（※1）と絶賛する。本人は「いつかは…と思っていた声優のお仕事に、今回初めて挑戦させていただきました。初めてのアフレコで右も左も分からない状況の中、体当たりでぶつかってみたところ、監督はじめスタッフの皆様がたくさん褒めてくださり、危うく勘違いしてしまいそうでした」（※1）とコメント。特報映像ではわずかながら架神のシーンも映し出されるが、寺西の落ち着いた包容力のある声が活かされていることがよく分かる。声優という新たな分野での活躍も広がっていきそうだ。

さらに今月1日には2つの発表が。まずは医療介護求人サイトなどを展開するメドレーの新テレビCM「ジョブメドレーで会いましょう」シリーズへの出演が決まり、全国放映が始まった。CMは「マイペース転職」「応募がきた」「ベタ褒め面接」の3篇となっており、寺西が看護師として医療介護求人サイト「ジョブメドレー」を通じて新たな人材を発掘していく様子が描かれている。そして寺西が昨年主演を務めたドラマ『ラーメンD 松平國光』（日テレプラス）の新シーズンが10月17日より放送されることも決定した。実在する店舗を舞台に繰り広げられる“リアル×フィクション”の新感覚ドラマで、現実世界とドラマの世界の交わる唯一無二の世界観を楽しみにしたい。

10月からは舞台『新 画狂人北斎』が開幕したり12月5日公開の『天文館探偵物語』では映画初主演を務めたりと、俳優としての仕事にも引っ張りだこの寺西。グループ加入前は舞台やミュージカルなど生の演技を見る機会の多かった印象があるが、グループでのMV撮影やパフォーマンス中のカメラアピールなどを経て、映像での演技もさらに進化しているのではないだろうか。快進撃を続ける寺西がさらに活躍していくことを期待したい。

（文＝池田夏葉）