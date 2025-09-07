

相次ぐクマによる被害。その背景を専門家に聞きました（写真：MASATOSHI／PIXTA）

日本には北海道にヒグマ、本州と四国にツキノワグマが生息しており、昨今、これらクマ類による被害が全国で相次いでいる。

環境省によれば、今年4月から8月末までの人身被害は全国で69人（ツキノワグマ66人、ヒグマ3人）にのぼり、うち死亡者は5人（ツキノワグマ3人、ヒグマ2人）。被害者数は、現在の形式で統計を取り始めた2006年以降、最多だった2023年度の同時期（71人）と同水準であり、死亡者は3人多い。

また、7月末までのツキノワグマの出没件数（北海道はヒグマの出没数を公表していない）は全国で1万2067件にのぼり、2023年度同時期（8536件）の約1.4倍に増加している。

クマの人身被害の報告相次ぐ

8月14日、北海道斜里町の羅臼岳で登山中の男性（26歳）がヒグマに襲われて死亡した。男性の捜索活動中に子グマ2頭を連れた母グマが見つかり、3頭すべてが捕殺され、DNA鑑定でこの母グマが加害個体と確認された。

その前月には、北海道南部の福島町で、新聞配達中の男性（52歳）がヒグマに襲われて命を落とした。のちに町内で駆除されたヒグマのDNA鑑定によって、このヒグマは4年前にも同町の山林で女性（77歳）を襲って死亡させた個体であることが判明した。

2019年から2023年にかけて、北海道東部の標茶（しべちゃ）町や厚岸町で放牧牛66頭を襲い、32頭を殺したOSO（オソ）18も記憶に新しい。OSO18は2023年7月末にハンターに駆除されたが、被害総額は2000万円を超えた。

これらは近年で特に世間に注目された被害だが、クマ類の人里への出没や、人身・畜産・農作物被害は、日本中で絶え間なく発生している。

連日の報道を受けて、クマとの付き合い方にさまざまな意見が出ている今こそ、熊害（ゆうがい）の現状と、クマという動物の生態を正しく理解することが必要ではないか。

そこで、近年多発している熊害の背景とヒグマの実像について、北海道大学大学院獣医学研究院の坪田敏男教授に話を聞いた。

坪田教授は、北海道に生息するヒグマの生態や生理を約30年にわたり研究し、日本における人間とクマ類の共存を図るNGO「日本クマネットワーク」の代表（現在は監査役）も務めてきた人物だ。

草むらに引きずり込んだ理由は

坪田教授はクマの特徴について、まず「学習能力が高く、経験によって行動がたやすく変容してしまう動物です」と説明する。

「福島町で新聞配達員を襲ったヒグマは、4年前にも人間を襲っていたということですから、おそらくそのときに『人を襲えば肉を食べられる』と学習してしまったのでしょう。

新聞配達員はヒグマによって草むらに引きずり込まれており、これはヒグマが獲物を捕らえたときにとる特有の行動です。このような個体は人間にとって非常に危険ですから、即、駆除するしかありません」

報道によれば、襲われた新聞配達員は被害に遭う4日ほど前から何度もヒグマと遭遇しており、ヒグマに執拗につけ狙われていた可能性があるという。

ヒグマによって猟奇的で恐ろしい連続殺人が起きたことになるが、坪田教授は「このようなヒグマは、一般的なヒグマから逸脱した異常個体といえる」と解説する。

「北海道には現在、推定で約1万1600頭のヒグマが生息しています。ヒグマによる人身被害や農畜産物被害は増加傾向にありますが、ここ数年で人間や家畜を積極的に襲ったのはそのうちの数頭です。ヒグマは基本的に臆病で、ほとんどの個体は山や森の中でひっそりと暮らしています」

約1万1600頭のうちの数頭というと、大まかには「満員の日本武道館の中に数人」といった割合である。そう考えれば、人間や家畜を積極的に襲って食べるようなクマは、たしかにごく例外的な個体だといえるかもしれない。

「クマはもともと肉食性の動物ですが、進化の中で食性を草食性に近い雑食性に変えてきました。現在の日本のクマ類は、食物の8〜9割を植物性のものでまかなっています。残りの1〜2割の食物は、アリやハチなどの昆虫です。生息地にサケやマスが遡上する河川があればそれらを捕食することもありますが、獣を襲って肉を食べることには積極的ではありません」

一方で、「容易に得られる環境にあれば獣の肉も食べる」と言う。

冬場に衰弱して死んだシカの死体をあさったり、岩陰や草むらに隠れて動かない生まれたばかりの子ジカなどを捕食したりすることはあるそうだ。

「畑でかがんで作業している人間を小動物と誤認して、背後から襲ったような事例はあります。ただ、ヒグマがほかの動物、特に人間を捕食目的で襲うことは、極めてまれです」

ほとんどの人身被害は偶発的

坪田教授によれば、人身被害は山菜採りの最中に発生するケースが目立つという。クマの生息地の中で採集に没頭するあまり、意図せずクマと接近してしまい、驚いたクマから反射的に攻撃されてしまうのだそうだ。

「人間と不意に遭遇して驚いたクマが、自らの身や子連れの母グマであれば子グマを守るために攻撃行動をとることがあります。したがって、クマの生息地に入る際には、クマよけの鈴やラジオなど音の鳴るものを身に着けておくことが大事。人間がその存在を遠くから知らせるようにすれば、普通はクマのほうで避けてくれます。

同時に、常に周囲に気を配るようにしてください。獣の臭いを感じたり、唸り声が聞こえたり、クマの足跡やフンを見つけたりしたときは、ただちにその場を離れましょう。人間の側が気をつけておくことで、およその人身被害は防ぐことができます」

北海道のフィールドで約30年にわたってヒグマの調査をしている坪田教授だが、上記の心がけによって、これまでに一度も危険な目には遭っていないそうだ。

人身・畜産・農作物被害に加えて、近年、人間の生活圏へのクマの出没も増加の一途をたどっている。結果、かつては山の中で発生することが大半だった人身被害も、昨今では人里でクマに襲われるケースが見られるようになってきた。

背景には、「ヒグマの個体数の増加」と「里山からの人間の撤退」があると、坪田教授は指摘する。

「かつての北海道では、熊害を減らすために捕殺が推奨され、行政も『春グマ駆除』を実施していました。しかし、捕殺のしすぎで一部の地域個体群を絶滅寸前まで追い込んでしまったため、1990年に春グマ駆除は廃止されました。

加えて、高齢化や担い手不足でハンターも減少し、今では山の中で銃で撃たれるヒグマはほとんどいません。その結果、1991年には推定5514頭だったヒグマは、2023年末までに推定1万1661頭にまで増えました。30年余りで個体数が2倍以上になったのです」

人を恐れないクマが増えた理由

捕殺が減るのに伴い、人間に追われて銃で狙われるといった「怖い経験」をするヒグマも減った。坪田教授は「そのせいで人を恐れないヒグマが増えてきている」と話す。

「銃で狙われながら山の中を追い回される経験をしたヒグマは、人間を避けるようになります。捕殺が盛んだった頃、クマは『人間は恐ろしい存在である』と認識していたはずです。

その認識は母グマから子グマへも受け継がれていたと思われます。子グマは生きる術を母グマから学習しますから。しかし今では、そうした学習の機会がなくなっています。そのため、人間の存在を気にしない個体が増えてきたのだと考えられます」

ヒグマの個体数の増加とともに、人間社会の変化も状況に拍車をかけている。少子高齢化で里山が管理されなくなり、空いた空間に野生動物が入り込むようになった。その中にはヒグマも含まれる。

「クマの生息地のフロントラインが、人間の生活圏のすぐ近くまで迫ってしまったのです。これも近年、人間とクマの遭遇が増えている要因の1つです」

最終的にヒグマが人里に出没する引き金となるのは、「餌」だ。空腹のクマが餌を探すうち、人間の居住地や農地に出てきてしまう。

「植物性の餌が乏しいとき、クマはアリやハチを食べてしのいでいます。しかし、人里に生ゴミや農作物など栄養価の高い餌があることを学習すれば、そちらに向かうようになります。執着心が強い動物でもあるので、『もう一度食べたい』となったら抑えがきかず、行動がエスカレートしていきます。

最初は人間の存在を気にしながら、夜間に恐る恐るやってくるのですが、だんだん日中や、人間がいるときにも出てくるようになり、厄介な害獣になってしまいます。そういう点では、クマに餌をやることは論外です。絶対にやめてください」

秋にドングリなどが不足する年には、人里への大量出没が起こりやすい。

「北海道にはドングリ以外の食べ物も比較的多くあるのでヒグマの大量出没はまれですが、本州のツキノワグマではその傾向がはっきりとしています」と、坪田教授は付け加えた。

クマと遭遇してしまったら？

筆者がどうしても知りたいのは、起きてほしくはないし、確率としては低いのだろうけれど──「もし運悪くクマに遭遇してしまったら、どう行動すればいいのか」ということ。みなさんも気になるだろう。

坪田教授によれば「慌てずゆっくりと距離をとる」ことが大切だという。

「慌てて逃げると、クマは本能的に追いかけてきます。そして、襲われてしまったときは、急所となる頭と首を守って腹ばいになる、いわゆる『死んだふり』をするか、あるいはダメ元で抵抗することくらいしかできません。死んだふりでも、反撃でも、難を逃れた人はいます。が、それはクマ次第です。

クマよけのスプレーも、あくまで最後の手段ですね。カプサイシン入りのスプレーでクマを撃退した人はいます。クマと出会ったときに何も持っていないよりはいいでしょう。ただし、性能に問題のある商品が多いので、必ず実績のある製品を携帯するようにしてください」

そう坪田教授は釘を刺した。

やはり、襲われたときの対応についていくら考えたところで、大きな意味はないのだろう。

交通安全を考えるときに、重要なのは「車両と衝突してしまったときの動き方」ではなく「そもそも車両と衝突しないための心がけ」である。それと同じで、クマに対しても「そもそも出会わないようにすること」を第一の原則としなければならない。

熊害や人里への出没が増加するなか、課題は現場対応の体制づくりだ。現在は野生鳥獣を専門としない市町村職員が、熊害の対応を余儀なくされることも少なくない。

「地域の行政の中に、大学などで専門教育を受けた野生鳥獣の専門人材を配置し、その人を中心に対応するような体制を作るべきです。クマだけでなく、農作物被害がより深刻なシカやイノシシ、サルなども含めた総合的な専門人材ですね。

欧米では州レベルで専門家が配置され、野生動物の保全と管理をしています。日本はそうした面ではまだまだ遅れています」

地域で必要なクマ対策とは？

北海道では、標津町や知床国立公園にそのような専門人材が配置され、本州でも島根、兵庫、長野、秋田などの一部地域でも導入が進んでいる。

ただ、自治体間の差が大きく、現状、多くの市町村に専門人材は不在。財政事情を考えれば、すべての市町村に専門人材を配置するのは難しい。複数の地域で専門家を共有するなどの工夫は必要だろう。

「専門人材が中心となって、居住地の周囲はやぶ払いや草刈りで見通しをよくし、クマが近づきにくい環境を整える。また、庭に植えられた栗や柿などの果樹は伐採し、生ゴミやコンポストは臭いが漏れないよう密閉して管理する。クマに『人里には餌がある』と学習させないことが何よりも重要です。

人間の生活圏に出にくい環境を整えれば、クマの生活は山の中で完結します。個体数が増えれば餌が足りなくなり、繁殖に失敗したり命を落としたりする個体も出てくるでしょうが、それは自然による個体数の調整ですので、人間はそれを気にしなくてよいでしょう」

クマを人間の生活圏から遠ざけることと同時に、危険なクマへの即応体制も求められている。学習によって人里に執拗に出没したり、人間や家畜、農作物に被害を与えるようになったりした個体は、それが存在している限り被害が続くという。

つまり、危険なクマが現れたら、可能な限り速やかに駆除しなくてはならない。

「行政の中にクマの駆除ができる人を配置できるといいですね。野生鳥獣の専門家でありつつ、有害駆除ができる人材が理想です。今は人材不足のため民間のハンターに頼らざるをえないのですが、本来彼らは要請に応じる義務はありません。行政の中に専門家がいれば、駆除も、日常的な対策や普及啓発活動も円滑に進むでしょう。

9月1日に改正鳥獣保護管理法が施行され、人間の生活圏にクマなどが出没した際に、市町村の判断で特例的に市街地での猟銃使用が可能となる『緊急銃猟』という制度が創設されました。少しずつですが、対応は進んでいます」

人間とクマの軋轢は年々大きくなりつつあるが、「まだ人間の側はほとんど手を打てていない」と坪田教授は語る。裏を返せば、クマ対策にはまだ大きな伸びしろがあるということでもある。

人間とクマは十分に共存できる

クマの暮らしを山の中で完結させること――それが人間のなすべきことだ。もちろん、そんな環境は一朝一夕に整うものではないだろう。だが、取材の最後に坪田教授が口にした言葉は、心強いものだった。

「クマの行動を管理する仕組みをきちんと作れば、人間とクマは十分に共存できますよ」

（大谷 智通 ： サイエンスライター、書籍編集者）