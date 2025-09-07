◆米大リーグ カブス１―２ナショナルズ（６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打で２試合連続安打、１５試合連続出塁はマークしたが、チームは１―２で敗れて２連勝とはならなかった。

１点を追う初回１死一塁の１打席目は、先発右腕・ロードの前に三ゴロ併殺打に打ち取られた誠也。４回１死走者なしの２打席目も空振り三振を喫した。６回２死走者なしの３打席目は中前安打。２試合連続安打で、１５試合連続出塁となった。８回２死走者なしの４打席目は４番手左腕・フェレールと対戦し、見逃し三振に倒れた。

誠也は前日５日（同６日）の本拠地・ナショナルズ戦では、３試合ぶりの安打を放つなど、４打数１安打１四球だった。この日も待望のアーチは出ず、８月６日（同７日）に本拠地・レッズ戦で放った２７号を最後に１か月、２７試合連続本塁打なしとなった。

前日５日（同６日）に登板したナショナルズの小笠原慎之介投手（２７）は登板なし。誠也は今季ここまで１３６試合に出場して５２１打数１２７安打の打率２割４分４厘で２７本塁打、８９打点をマークしている。