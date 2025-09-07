◇セ・リーグ 巨人5―4中日（2025年9月6日 バンテリンD）

意地でつないだ。1点を追う9回2死満塁、巨人の代打・坂本勇人内野手（36）が中日の守護神・松山を捉えた。カウント2―1から155キロ直球を中前にはじき返す。負ければリーグ連覇が完全消滅する可能性もあった一戦で同点打を放ち、一塁ベース上で吠えながら右手を握った。

「セ・リーグの一番いいストッパーだと思うので、そういうピッチャーから打てて良かったです」

意地の5連打だった。9回1死一塁で代走・増田大が盗塁失敗。今季セーブ機会で一度も失敗がなかった松山を前に絶体絶命だった。それでも岡本、岸田、中山が単打でつなぎ、坂本も燃えた。36歳が一振りで敵地に大歓声を起こすと、吉川の5連打で勝ち越し。最大4点差の逆転勝利に阿部監督も「（坂本は）さすがの一言ですよね」と目を細めた。

ちょうど18年前の07年9月6日、プロとして大きな一歩を踏み出したのも同じバンテリンドームだった。優勝を争っていた中日戦は同点のまま延長12回へ突入。2死満塁からこの日のように代打で出場した18歳の坂本がプロ初安打、初打点となる決勝の中前2点打を放った。今季は調子が上がらず2度の2軍落ちを経験。そこではドラフト1位・石塚や同2位・浦田に実演しながら守備を教えるなど、未来のスターへ金言を送る姿があった。

連敗を2で止めたが、リーグ連覇が厳しい状況に変わりはない。それでも坂本はこう言った。「とりあえず明日につながると思うし、勝って帰りたい」。最後まで意地を見せる。（村井 樹）