元HKT48でタレントの田中美久（23）が6日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。今月12日に迎える誕生日を前にしたファンイベントの様子を投稿した。

イベント前には、胸元の4つのボタンがはち切れそうな体にフィットした黒のトップスにデニム姿で、「たくさん可愛いって言ってね 本日イベントよろしくね！」と笑顔で動画をアップした。

第1部から第3部まで、会場は超満員。関係各所からサプライズで贈られた特大のオリジナルバースデーケーキを前に、ファンと交流した。

“お色直し”したファッションも公開した。第1部は白い透け感あるミニワンピースに白のショートブーツ、第2部は白のトップスと茶色のミニスカートに黒のロングブーツをコーディネート。第3部は上下茶色のセットアップロングスカート。「本当に素敵な一日 皆さんとお時間を過ごせて幸せでした。プレゼントもお手紙も沢山の愛をありがとう 私もみんなのことが大好きだよ!!」と感謝の意をつづった。

さらに「今日、アイドル時代からずっと応援してくれてるファンの方に言われた衝撃の言葉は“早く結婚しろ”でした。そんな事も言われるようなお年頃になったのですね…いつでも親目線なファンの皆んな。そして変なガチ恋の人達。（いつもネタにしてごめんね）これからも人生楽しく過ごさせてもらいます。良い23歳だったなと今日があり改めて思いました。12日なんですけどラスト23歳をたくさん楽しみます！」と心境を記した。

ファンやフォロワーからも「世界一かわいい」「超絶かわいいよ」「可愛すぎです」「可愛ェェェェェ」「今日も、反則級に可愛い」「可愛さ爆発的」「美しい天使」「可愛さとスタイル兼ね備えてるってパーフェクト」「可愛い過ぎて耐えられない」「メロメロ〜ン」「笑顔がたまりません」などのコメントが寄せられた。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子と「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。