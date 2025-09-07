◆イースタン・リーグ 楽天２―５巨人（６日・盛岡）

巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が６日、２戦連続の先頭打者弾を含む４安打２打点の大暴れを見せた。イースタン・楽天戦（盛岡）に「１番・三塁」で先発。初回先頭で左腕・辛島のスライダーを左翼席へ運んだ。「チームを勢いづけるような打撃をすることだけを心がけた。たまたまなので、慢心せずにやっていきたい」と冷静に振り返った。

２回２死二塁では左翼線へ適時二塁打、４回２死では右中間への二塁打と通算５６勝のベテラン左腕から３安打。７回先頭でも３番手・坂井の外角直球を右前へと運び、今季２度目の４安打とした。打率を３割２分９厘に上昇させたが「（好調の要因は）分からないです」と不敵に笑った。

今季の目標である１軍デビュー＆初安打に向けて、アピールが続く若武者は、「（１軍に）呼んでもらえるように、引き続き結果を出し続けるだけ。コンスタントに結果を出していくことで１軍の目に留まると思うので、今日だけで終わらないように」。憧れの舞台に立つために、快音を響かせていく。（小島 和之）