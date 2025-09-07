◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―レッドソックス（６日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が６日（日本時間７日午前９時１０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

相手先発が左腕だったこともあり、２試合連続で欠場していた吉田。今季はここまで３番１試合、４番３試合、５番１５試合、６番８試合、７番５試合でスタメン出場してきたが、メジャー移籍後初めて１番に抜てきされた。オリックス時代を含めても１９年９月２９日のソフトバンク戦（京セラドーム）以来、６年ぶりだ。メジャーでスタメン出場の経験のない打順は８番と９番のみとなった。

レッドソックスの１番は前半戦、ほとんどの試合でデュランが座っていた。後半戦は２１歳外野手で６月にメジャーデビューしたアンソニーが起用されることが多かったが、２日（同３日）の試合で左脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りして離脱していた。

メジャー３年目の吉田は、昨年シーズン終了後に受けた右肩手術の影響で今季は出遅れ、ここまで３６試合の出場で２本塁打、１３打点、打率２割４分２厘にとどまっている。チームはポストシーズン進出へ向けて負けられない戦いが続いている。「１番・吉田」はシーズン終盤、ポストシーズンへ向けて新たなオプションとなる可能性もありそうだ。