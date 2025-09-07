◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）

巨人は１点を追う９回、２死無走者から５連打で２点を取って逆転勝ち。９回に５者以上の連続安打で試合をひっくり返したのは、１８年８月１９日の中日戦に５連打で５点を奪って逆転サヨナラ勝ちして以来だが、前回は１死から。５０年の２リーグ制後、巨人が土壇場の９回２死から５連打以上で逆転勝ちは初めてだ。

坂本が２死満塁から代打で同点タイムリー。満塁の場面に代打で迎えた打席は

年・月・日 相手 結果

０７・９・６中（ナ）中安［２］

２５・７・３１中（バ）左犠［１］

８・３１神（甲）三野［１］

９・６中（バ）中安［１］

４度目で全て打点をマーク。満塁に代打で安打は、高卒１年目にプロ初安打で記録した０７年の９月６日以来、ちょうど１８年ぶり。同じ中日戦で球場（当時はナゴヤＤ）も同じだった。

巨人は９回に松山と８人が対戦して三振なし。セ記録を更新中の連続奪三振を２７試合でストップさせて、同投手にとって今年４０度目（巨人戦は８度目）のセーブ機会で初めてセーブを阻止した。（阿部 大和）