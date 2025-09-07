東映、南海、阪神で活躍したレジェンド・江本孟紀さん（７８）が６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。社会人野球の熊谷組を経て入団した東映から１年でトレードされた過去を振り返った。

今回は「プロ野球トレード物語」。トレードを経験したレジェンドたちが今だから話せる裏話や爆笑エピソードを明かした。

「僕は１年目からトレードだから。プロ野球史上いないでしょ、誰も」と１年で東映から南海にトレードされたことを自虐的に回顧した江本さん。

ＭＣの浜田雅功に「よっぽど嫌われてたとか？」と聞かれると「まあ、見る目ないヤツが多いからね、プロ野球というのは」と返答。浜田に「すごいこと言いますけど、死ぬつもりですか？」と聞かれると「遺言の代わり」と苦笑した。

さらにトレードを知らされたのが熊谷組時代から通っていた東京・飯田橋の喫茶店のおばちゃんだったことを明かすと「東映の秋季練習が終わって、ちょっと田舎に帰るかって高知に帰ったら、おばちゃんから電話がかかってきて『あんた、トレードよね』って」と再び苦笑。

「『知らんやん、そんなもん』って言ったら『新聞に出てた』って言うんですよ。それで球団に電話して『俺、トレードですか？』って聞いたら『そうだよ、（東京に）帰ってこいよ』って。そんな、いい加減な球団でしたよ」と回顧していた。