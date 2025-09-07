多くの来場客でにぎわう大阪・関西万博会場、夢洲に突然響くオペラの歌声。

らせん状の階段に現れたのは「AWAJI OPERA COMPANY」のメンバー、テノール・富田 裕貴、バリトン・谷本 尚隆、ソプラノの庄司 優歌、泉水 里奈の4人。

「AWAJI OPERA COMPANY」は、兵庫県の淡路島へ本社機能の一部移転を進める総合人材サービス・パソナグループ（本社・東京都千代田区）が運営している。

淡路島から世界に向けて、オペラやクラシック声楽の魅力を発信するチーム。「欧米の劇場と同じように日々研さんし、各地での演奏活動を通じて感動を」をモットーとしている。

この日のプログラムは、ベートーヴェンの「第九」から“歓喜の歌”、レハールのオペレッタ「メリーウィドウ」から“ワルツ”、ヨハン・シュトラウスの“シャンパンの歌”。

オーストリアパビリオンは、音楽の都・ウィーンのイメージそのまま、「未来を作曲」をテーマに掲げる。デジタル技術と音楽を融合させた展示、明治天皇に献上されたピアノ（展示は同型のレプリカ）、豊臣時代の大阪城下を描いた「豊臣期大坂図屏風」が見どころで、多くの来場者でにぎわい、時間によっては長蛇の列も。そんな待ち時間の“サプライズ”だった。

パソナグループは、大阪・関西万博で「いのち、ありがとう」をテーマに、企業パビリオン「PASONA NATUREVERSE（パソナ・ネイチャーバース）」を出展する。万博閉幕後はパビリオンを淡路島へ移設する。

小学3年の娘と訪れた大阪市西淀川区の女性は、「突然のオペラにびっくり。さすが“音楽の都”オーストリア。モーツァルトやハイドン、シューベルトも、子どもたちにはまだまだ馴染みがなく、パビリオンでも生きた勉強になりました」と話した。

大阪・関西万博は閉幕まで1か月あまり。会場内に突如現れ、盛り上がりに花を添える「AWAJI OPERA COMPANY」。

今度、どこかに登場するかも。