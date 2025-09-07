¡Ú»ç±ñS¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¼ÂÀÓÃÇÁ³¡¡µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â¾¡¤ÁÉé¤±É¬»ê
¡¡ËÜÆü¤Ï½©²Ú¾ÞTR¤ÎÃæ»³11R¡¦»ç±ñS¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ê1¡Ë¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤¬»Ø¿ô1°Ì¡Ê82¡Ë¤Ç¡ý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ºù²Ö¾Þ3Ãå¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹5Ãå¤È½Õ¤ÎÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯2´§¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÁ±Àï¡£º£²ó¤Î´é¿¨¤ì¤Ç¤Ï¼ÂÀÓÅª¤ËÃÇÁ³Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â¾¡¤ÁÉé¤±É¬»ê¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¼Ç9F¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤òÇË³Ê¤Î¹¥»þ·×¡Ê1Ê¬44ÉÃ8¡Ë¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê4¡Ë¥¨¥¹¥È¥¥¥Ú¥ó¥À¤¬»Ø¿ô2°Ì¡Ê72¡Ë¤Ç¡û¡£Æ±ÇÏ¤È1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î»Ø¿ô71¤Ç¢¥¡Ê6¡Ë¥í¡¼¥È¥Û¥ë¥ó¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¿ä¾©Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤2Æ¬¤ØÎ®¤¹5ÅÀ¤Ë¡¢¡û¤«¤é¢¥¡ù¤ò²¡¤µ¤¨¤ë·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£