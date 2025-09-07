今週のテーマは「突然妻が『妻を辞めます』宣言した理由は？」という質問。さて、その答えとは？



▶【Q】はこちら：結婚12年、突然、離婚宣言してきた妻。娘は私学に通い、お金に余裕もあったのになぜ？



「私、妻を辞めます」



夫にそう宣言した途端に、この12年間ずっとつっかえていたものが…全身にずしりとまとわりついていた鎖が、スーッと取れていくのを感じた。



まるで羽が生えた気分だ。



しかしそんな私とは対照的に、夫の鉄二は、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしている。





「へ？ごめん、何を言ってるの？」その顔を見て、私はさらに決意を固めて離婚届を突きつけた。「私、本気だから」しかし離婚届を見てもなお、鉄二はちんぷんかんぷんな顔をしている。「いや、夏希。ちょっと待って、冷静になって」「私はいつも冷静だよ。結婚して12年、もうウンザリなの」「華恋はどうすんだよ？」その言葉を聞いて、私は大きなため息しか出てこなかった。「それは変わらず、一緒に育てます。ただ、あなたの妻を辞めます」A1：子育てに関して、他人事すぎる



鉄二と出会ったのは、知人が開催した食事会だった。



あまり期待せずに参加したが、鉄二を見た瞬間、何か感じるものがあった。



日系証券会社勤務でスマートな印象の鉄二は、かっこよくごく自然に惹かれていき、彼からの強烈なアプローチもあり、交際へと発展していた。



当時29歳だった私は日系のコンサル会社に勤めており、仕事も楽しく恋愛も順調で、まさにノリに乗っていた気がする。



そして交際から2年経った時。ハワイで鉄二がプロポーズをしてくれた。あの時は嬉しくて嬉しくて、泣き崩れたのを今でも覚えている。



そして籍を入れてすぐに妊娠し、1年後に娘の華恋を出産…と、順調すぎるくらいに私たちの結婚生活は過ぎていった。



結婚すれば、何かしらの関係が変わるもの。



夫婦だから多少のケンカがあっても、仕方ないと思う。それに結婚生活が長くなるにつれて、違和感が生まれてくるのも当たり前のこと。



…そう思っていた。



しかし子育てとなると、話は変わってくる。鉄二は華恋の子育てに関して、どこか他人事だった。



薄々感じてはいたけれど、華恋の小学校受験の時に確信した。



「華恋は女の子だし、早めに受験させて、エスカレーター式で上まで行かせた方が絶対にいいと思うの」



私は、華恋に受験をさせたかった。しかし一方の鉄二は自分自身も公立出身のため、受験は不要だという。



「別に公立で良くないか？」

「公立と私立だと全然違う。絶対に、私立へ行かせたいの」



ここまでは良かった。しかし次の言葉に、鉄二の本音が見えてしまった。



「そんなに言うなら、夏希が受験すれば？僕は、金は出すけど」



― ……は？



呆れて何も言えなかった。そして怒りと同時に、悲しみも込み上げてくる。



「何その言い草。あなたの子どもでもあるんだから！」



結局、男なんてこんなものなのだろうか。一緒に子育てをしているはずなのに、どこか他人事。「金出しているからいいだろ」的な態度も腹立たしい。



「もちろん僕の子で華恋の幸せを誰よりも願っているけど…。日中は、現実的に僕は見れないし。それは夏希の役割でしょ？」



私は結婚して、華恋が生まれてから仕事を辞めた。



辞めなくても良かったかも、と今なら思う。



子育てと仕事の両立が難しかったこともある。でも何より鉄二の「母は家にいろ」的な無言の圧に耐えられなくなり、辞めることになった。



最終的には自分で決断したことなので、このことで鉄二を責めるのは違うと思っているから、私は何も言わないようにしていた。でもこんな言い方をされて、心が腐らないわけがない。



「なんでそんな言い方しかできないの？好きで仕事を辞めたわけじゃないのに」

「そうかもしれないけれど、実際に稼いでいるのは僕だし、僕の方は、仕事は辞められないよ」

「仕事辞めて、なんて一言も言ってないでしょ…」



このケンカはヒートアップしたが、最終的には鉄二が折れて華恋は小学受験をすることになった。



そして必死の頑張りもあって志望校に見事合格できた華恋。



「華恋、よく頑張ったな〜」



合格した当日、鉄二は華恋を抱えながらそう言った。でもそれを見て、私の中で安堵の気持ちとともに、鉄二に対する違和感はさらに膨れ上がっていった。

A2：ママの役割はいい。でもあなたの面倒はもう見たくない。



でも、私たちは家族だ。だからそんな違和感を抱えたところで意味はない。



それに私は結婚している。母であり、妻だ。そういう役割を担っている。



― こんな不満、持つことがおかしいよね。



交際当時は日系の証券会社勤務だったけれど、今では外資系のコンサル会社に転職し、さらに給料が上がった鉄二。生活は全部面倒をみてくれているし、私が文句を言える立場ではない。



しかし忙しくなった鉄二は出張も多くなり、そのたびに荷造りなどは私がすることになっていた。



「明日の出張の用意、お願いしていい？」

「わかった」



準備だけではない。帰ってきてから荷物を解いて、洗濯して、それを畳んでしまうのも私の仕事だ。



それも、妻だから仕方のないこと。



「これは、妻の役目だから」



何度も何度も、自分にそう言い聞かせていた。



あと鉄二は家に帰ってからの晩酌が好きだった。もちろん、食事の用意は私がする。それは家にいるから当然のことだ。



「本当に助かる、ありがとう。夏希はいい妻だな」



毎回、鉄二はちゃんとお礼を言ってくれた。それはとても救われるけれど、鉄二は本当に何もしない。



「そういえば、冷蔵庫のビール切れてるかも」

「そうなの？補充しとかないとだね」

「うん、頼んだ」



― ビールの補充すらできないの？



「私は華恋以外に、大きな子どもを育てている」。



そう割り切って生活することで、私はどうにか自分を保てていたのかもしれない。



でももう耐えられなくなったのが、私がこの日、仕事復帰を切望した際の鉄二の態度だった。



「夏希は？飲まないの？」

「じゃあ一杯だけ。そういえば、そろそろ仕事復帰しようかなと思って」



そう言うと、鉄二は心底驚いた顔をした。



「そうなの？なんで？華恋だってまだ小さいんだし、母親が側にいてくれた方がいいんじゃないの？お金は僕がなんとかするし」



― この家に私の人権は、ないのだろうか。



母としての役割を担えるのは本当に幸せなことだし、娘は私の人生において何よりも大事な存在。娘ファーストだし、それは変わらない。



でも自分の居場所が欲しい。家庭以外に、自分の居場所が必要だった。



「うん、それは感謝してる。でも金銭面のことじゃなくて、私もそろそろ復帰したいなと思って」

「そうなんだ…」

「大丈夫。華恋の送り迎えとかには支障がないようにするし、今までのように家のことはするから」

「それだったらいいんじゃない？」



結局は仕事復帰を認めてくれたが、現実は、そんなに甘いものではなかった。



仕事をしながら子育てをし、食事を作って家事をする…。それは想像以上に大変だった。



でも、朝に家を出る前に夕食の下準備をしたり、週末に作り置きをしたり…。「手を抜いている」と鉄二に言われないように最大限に努力していた。



しかし鉄二は、作り置きをまったく食べない。



さらに家事をアウトソーシングしようとすると、鉄二は信じられないようなことを言い始めた。



「それだと本末転倒じゃない？稼いだお金で家事をアウトソーシングって…もったいなくない？」

「私のお金なんだから、どう使おうと勝手でしょ？あなたのお金からは出してないんだから」

「そうだけど…」



ここで、私の中で何かが終わった気がする。



私は、華恋の母親だ。でも鉄二の母親ではない。



パパとママとしての関係性は続ける。それは娘のために。でも鉄二の面倒を見て、そして自分を失っていくのはもう耐えられないと思った。



― 自分を取り戻そう。自分の人生を、生きよう。



でももちろん、娘に悲しい思いはさせたくない。それにもう顔を見たくないほど鉄二のことが憎かったり、嫌いなわけではない。



ただもう面倒を見切れない。夫の子守はもうウンザリだ。



だから私は“妻”だけを辞めることにして、三行半を突きつけた。



