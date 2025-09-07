「子どもの小学校受験がきっかけで離婚…」結婚12年、妻が夫に離婚届を突きつけたワケ
今週のテーマは「突然妻が『妻を辞めます』宣言した理由は？」という質問。さて、その答えとは？
「私、妻を辞めます」
夫にそう宣言した途端に、この12年間ずっとつっかえていたものが…全身にずしりとまとわりついていた鎖が、スーッと取れていくのを感じた。
まるで羽が生えた気分だ。
しかしそんな私とは対照的に、夫の鉄二は、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしている。
その顔を見て、私はさらに決意を固めて離婚届を突きつけた。
「私、本気だから」
しかし離婚届を見てもなお、鉄二はちんぷんかんぷんな顔をしている。
「いや、夏希。ちょっと待って、冷静になって」
「私はいつも冷静だよ。結婚して12年、もうウンザリなの」
「華恋はどうすんだよ？」
その言葉を聞いて、私は大きなため息しか出てこなかった。
「それは変わらず、一緒に育てます。ただ、あなたの妻を辞めます」
A1：子育てに関して、他人事すぎる
鉄二と出会ったのは、知人が開催した食事会だった。
あまり期待せずに参加したが、鉄二を見た瞬間、何か感じるものがあった。
日系証券会社勤務でスマートな印象の鉄二は、かっこよくごく自然に惹かれていき、彼からの強烈なアプローチもあり、交際へと発展していた。
当時29歳だった私は日系のコンサル会社に勤めており、仕事も楽しく恋愛も順調で、まさにノリに乗っていた気がする。
そして交際から2年経った時。ハワイで鉄二がプロポーズをしてくれた。あの時は嬉しくて嬉しくて、泣き崩れたのを今でも覚えている。
そして籍を入れてすぐに妊娠し、1年後に娘の華恋を出産…と、順調すぎるくらいに私たちの結婚生活は過ぎていった。
結婚すれば、何かしらの関係が変わるもの。
夫婦だから多少のケンカがあっても、仕方ないと思う。それに結婚生活が長くなるにつれて、違和感が生まれてくるのも当たり前のこと。
…そう思っていた。
しかし子育てとなると、話は変わってくる。鉄二は華恋の子育てに関して、どこか他人事だった。
薄々感じてはいたけれど、華恋の小学校受験の時に確信した。
「華恋は女の子だし、早めに受験させて、エスカレーター式で上まで行かせた方が絶対にいいと思うの」
私は、華恋に受験をさせたかった。しかし一方の鉄二は自分自身も公立出身のため、受験は不要だという。
「別に公立で良くないか？」
「公立と私立だと全然違う。絶対に、私立へ行かせたいの」
ここまでは良かった。しかし次の言葉に、鉄二の本音が見えてしまった。
「そんなに言うなら、夏希が受験すれば？僕は、金は出すけど」
― ……は？
呆れて何も言えなかった。そして怒りと同時に、悲しみも込み上げてくる。
「何その言い草。あなたの子どもでもあるんだから！」
結局、男なんてこんなものなのだろうか。一緒に子育てをしているはずなのに、どこか他人事。「金出しているからいいだろ」的な態度も腹立たしい。
「もちろん僕の子で華恋の幸せを誰よりも願っているけど…。日中は、現実的に僕は見れないし。それは夏希の役割でしょ？」
私は結婚して、華恋が生まれてから仕事を辞めた。
辞めなくても良かったかも、と今なら思う。
子育てと仕事の両立が難しかったこともある。でも何より鉄二の「母は家にいろ」的な無言の圧に耐えられなくなり、辞めることになった。
最終的には自分で決断したことなので、このことで鉄二を責めるのは違うと思っているから、私は何も言わないようにしていた。でもこんな言い方をされて、心が腐らないわけがない。
「なんでそんな言い方しかできないの？好きで仕事を辞めたわけじゃないのに」
「そうかもしれないけれど、実際に稼いでいるのは僕だし、僕の方は、仕事は辞められないよ」
「仕事辞めて、なんて一言も言ってないでしょ…」
このケンカはヒートアップしたが、最終的には鉄二が折れて華恋は小学受験をすることになった。
そして必死の頑張りもあって志望校に見事合格できた華恋。
「華恋、よく頑張ったな〜」
合格した当日、鉄二は華恋を抱えながらそう言った。でもそれを見て、私の中で安堵の気持ちとともに、鉄二に対する違和感はさらに膨れ上がっていった。
A2：ママの役割はいい。でもあなたの面倒はもう見たくない。
でも、私たちは家族だ。だからそんな違和感を抱えたところで意味はない。
それに私は結婚している。母であり、妻だ。そういう役割を担っている。
― こんな不満、持つことがおかしいよね。
交際当時は日系の証券会社勤務だったけれど、今では外資系のコンサル会社に転職し、さらに給料が上がった鉄二。生活は全部面倒をみてくれているし、私が文句を言える立場ではない。
しかし忙しくなった鉄二は出張も多くなり、そのたびに荷造りなどは私がすることになっていた。
「明日の出張の用意、お願いしていい？」
「わかった」
準備だけではない。帰ってきてから荷物を解いて、洗濯して、それを畳んでしまうのも私の仕事だ。
それも、妻だから仕方のないこと。
「これは、妻の役目だから」
何度も何度も、自分にそう言い聞かせていた。
あと鉄二は家に帰ってからの晩酌が好きだった。もちろん、食事の用意は私がする。それは家にいるから当然のことだ。
「本当に助かる、ありがとう。夏希はいい妻だな」
毎回、鉄二はちゃんとお礼を言ってくれた。それはとても救われるけれど、鉄二は本当に何もしない。
「そういえば、冷蔵庫のビール切れてるかも」
「そうなの？補充しとかないとだね」
「うん、頼んだ」
― ビールの補充すらできないの？
「私は華恋以外に、大きな子どもを育てている」。
そう割り切って生活することで、私はどうにか自分を保てていたのかもしれない。
でももう耐えられなくなったのが、私がこの日、仕事復帰を切望した際の鉄二の態度だった。
「夏希は？飲まないの？」
「じゃあ一杯だけ。そういえば、そろそろ仕事復帰しようかなと思って」
そう言うと、鉄二は心底驚いた顔をした。
「そうなの？なんで？華恋だってまだ小さいんだし、母親が側にいてくれた方がいいんじゃないの？お金は僕がなんとかするし」
― この家に私の人権は、ないのだろうか。
母としての役割を担えるのは本当に幸せなことだし、娘は私の人生において何よりも大事な存在。娘ファーストだし、それは変わらない。
でも自分の居場所が欲しい。家庭以外に、自分の居場所が必要だった。
「うん、それは感謝してる。でも金銭面のことじゃなくて、私もそろそろ復帰したいなと思って」
「そうなんだ…」
「大丈夫。華恋の送り迎えとかには支障がないようにするし、今までのように家のことはするから」
「それだったらいいんじゃない？」
結局は仕事復帰を認めてくれたが、現実は、そんなに甘いものではなかった。
仕事をしながら子育てをし、食事を作って家事をする…。それは想像以上に大変だった。
でも、朝に家を出る前に夕食の下準備をしたり、週末に作り置きをしたり…。「手を抜いている」と鉄二に言われないように最大限に努力していた。
しかし鉄二は、作り置きをまったく食べない。
さらに家事をアウトソーシングしようとすると、鉄二は信じられないようなことを言い始めた。
「それだと本末転倒じゃない？稼いだお金で家事をアウトソーシングって…もったいなくない？」
「私のお金なんだから、どう使おうと勝手でしょ？あなたのお金からは出してないんだから」
「そうだけど…」
ここで、私の中で何かが終わった気がする。
私は、華恋の母親だ。でも鉄二の母親ではない。
パパとママとしての関係性は続ける。それは娘のために。でも鉄二の面倒を見て、そして自分を失っていくのはもう耐えられないと思った。
― 自分を取り戻そう。自分の人生を、生きよう。
でももちろん、娘に悲しい思いはさせたくない。それにもう顔を見たくないほど鉄二のことが憎かったり、嫌いなわけではない。
ただもう面倒を見切れない。夫の子守はもうウンザリだ。
だから私は“妻”だけを辞めることにして、三行半を突きつけた。
