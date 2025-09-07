大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第33回「打壊演太女功徳」。暗躍する一橋治済（生田斗真）に松平定信（井上祐貴）は「老中首座を望む」と静かに詰め寄った。

政権の風向きが変わる瞬間だ。田沼意次（渡辺謙）の時代が終わり、自由で華やかな空気は遠ざかっていく。代わりにやってくるのは、定信による厳格な締め付けである。芝居や出版は規制され、蔦重（横浜流星）たち文化人には、冬の時代が訪れる。

定信は文化人への弾圧で知られるが、実は彼が芸術や文学を愛する「文化系オタク」でもあったことは、あまり知られていない。

●将軍になり損ねた男

まずは定信の血筋や立場を、少し立ち止まって振り返ってみたい。定信は、御三卿の筆頭・田安家の七男として生まれた。将軍家の血が絶えた際に、跡継ぎを出すために設けられた御三家（尾張・紀州・水戸）に加え、8代将軍吉宗の時代に新たに生まれたのが御三卿（田安・一橋・清水）だ。

ほかの兄弟は早世もしくは養子に出ていたため、兄・治察（入江甚儀）が亡くなったとき、本来なら定信が家督を継ぐはずだった。10代将軍家治（眞島秀和）の後継者にもなり得る立場でもあった。しかし、定信は兄の生前に白河藩への養子縁組が決まり、兄の死後も田安家に戻ることは許されなかったのだ。

●出版弾圧で版元や戯作者を苦しめた、蔦重のラスボス

白河藩主時代の定信は天明の飢饉対策で名を上げ、その功績から老中首座として幕政の舵を握る。寛政の改革による体制の立て直しや江戸湾の海防強化などに取り組み、出版や芝居を厳しく規制し、蔦重や戯作者たちを弾圧した。

蔦重は財産の半分を没収され、朋誠堂喜三二（尾美としのり）は筆を折り、大田南畝（桐谷健太）は狂歌を控えた。山東京伝（古川雄大）は断筆ののち銀座に店を構え、以降「戯作は副業」と決めた。恋川春町（岡山天音）は自死したとも伝わる。

前任の田沼意次の不人気の中で、定信の老中首座就任は大歓迎された。しかし庶民の批判の矢面に立つのも老中首座という役職である。定信の政策に息苦しさを感じた人々の間には、田沼時代を懐かしむ声さえ生まれた。 やがて定信の独裁化を危惧した治済により、わずか6年で老中を解任されてしまう。

●定信の意外な「文化系オタク的」一面

将軍に最も近い家に生まれながら、さまざまな思惑に翻弄されて白河藩主として生涯を終えた定信。彼が老中首座の地位を追われたのは36歳のとき。そこから72歳までの後半生を彼はどう生きたのか。彼には世に知られていない一面があった。

『べらぼう』第33回のとあるシーンに筆者は釘付けとなった。城内で幕閣が打ちこわしについて協議をおこなう中、一人自室に寝そべって「のほほん」と本を読んでいる定信の姿が映し出されたのだ。

彼が読んでいたのはおそらく、漫画の元祖といわれる「黄表紙」。だとしたら、現代の若者がベッドの上で寝転がって漫画を読むのと何ら変わりはない。

定信は筋金入りの文化系オタクだった。表向きは閣僚として文化を締め付けながら、私生活では芸術と文学をこよなく愛したのである。

中国の古典や歴史書など1年で400冊を読破し、20冊近い著作を残した。最初の著書『自教鑑』を書いたのは12歳のとき。内容は「人が守るべきモラルについて自戒を込めて綴った」ものだった。ドラマ冒頭で、治済を「徳川家の自覚がない」と𠮟りつけたクソまじめな定信ならば納得である。

文学だけではない。定信は絵画コレクターでもあり、自身も絵を描いた。老中時代には近習で絵師の谷文晁を江戸湾巡視に同行させ、沿岸を正確に記録させた。西洋画の遠近法や陰影を駆使したその記録は『公余探勝図』として残る。

●幕政引退後の定信の後半生とは

36歳で老中を解任されたのち、定信は白河藩主に専念し、55歳で隠居するまで幕府の役職に就くことはなかった。定信の文化への情熱は衰えるどころか、ますますのめりこんでいくこととなる。白河藩に転籍した文晁や、定信が抜擢した洋風画家・亜欧堂田善らが、彼の文化事業を支えた。

定信は「日本オリジナルの世界地図」を銅版画で作ろうと考え、田善に技術を学ばせた。幕府の銅版画制作が頓挫したときは、田善を派遣して助け、日本初の世界地図『新訂万国全図』の刊行を実現させた。

朱子学を推進し蘭学を統制したことで、定信には「西洋嫌い」のイメージがつきまとう。しかし老中就任前に著した『修身録』では、「実用性を欠き空理空論に陥りやすい点」を疑問視している。

朱子学を採用したのは「学問を統一し、思想的な支柱を作る」ため。つまり、統制の道具として選んだだけで、盲目的に信じていたわけではない。定信は、良いものなら洋の東西を問わず取り入れる、柔軟で先進的な精神の持ち主だったのだ。

●吉原本の詞書を担当したのは吉原好きのあの男

定信は白河藩以外の御用絵師にも仕事を依頼した。美作津山藩松平家の御用絵師・鍬形螵斎には『東都繁盛図巻』や『近世職人尽絵詞』を制作させた。実は螵斎は北尾重政（橋本淳）の弟子・北尾政美（高島豪志）として『べらぼう』にも登場している。

驚くべきは「詞書」を担当したのが、かつて定信に弾圧され断筆に追い込まれた戯作者たち---大田南畝（四方赤良）、朋誠堂喜三二、山東京伝だったこと。

さらに定信は、吉原の遊女の一日を描いた『吉原十二時絵詞』を制作した。絵は螵斎、詞は京伝が担当。京伝は、手鎖の刑のもととなった『錦之裏』（遊里の内情、遊女の生活などを精細に描写した洒落本）を下敷きに詞を書き上げたという。

依頼した定信も、受けた戯作者たちも、どんな思いだったのだろうか。

オタク的情熱と為政者としての冷徹さが同居しているのが、定信の面白さだ。弾圧した過去はあっても、彼らの文才を高く評価し、自らの文化活動に活かしたいと考えたのかもしれない。

依頼を受けた側も、複雑な心境だったはずだ。恨みがありつつも、認められたことは名誉であり、経済的にもありがたかった。あるいは、過去のわだかまりを超えて参加すべき意義を感じたのかもしれない。

いずれにしても、定信は政治家としては吉原や戯作者を取り締まらざるを得なかったが、個人としては彼らを好意的に見ていたことが、この一連の作品から見て取れる。こうして定信は、かつて弾圧した文化人たちを支援していくのである。

●『源氏物語』を7回書き写した！文化系オタクの老後の愉しみ

老後、定信の楽しみは古典の書写だった。すでに活字本が流通し、書写の必要は無くなっていたが、彼は筆を執り続けた。とりわけ『源氏物語』はお気に入りで、生涯で7回も書き写したという。

現代人には長く難解な『源氏物語』。原文どころか現代語訳ですら読み通せる人は少ない。それを7度も書き写すとは。『源氏物語』の書写が終わるのを惜しみ、わざと他の本を書写して引き延ばしたという。まさに「源氏クラスタ」だ。

定信が孫娘のために、縦横5センチほどの「豆本」に細かい字でみっちりと書いた小写本『細写 源氏物語』も現存する（桑名市博物館蔵）。拡大鏡が必要なほどの小さな文字は、定信の几帳面さと集中力を物語る。しかも、これを作ったのは61歳のとき。驚異的な根気は、もはや執念を感じさせる。

定信が『源氏物語』を愛したのは、皇子に生まれながら臣下として生きた源氏の君に自身の境遇を重ね合わせたからかもしれない、ともいう。

さらに定信は古物を絵師に模写させて「集古十種」という古宝物図録集を編纂して文化財を守り、身分を超えた文化サロンを開いた。築地の白河藩下屋敷でのサロンには大田南畝も訪れたという。

文化を弾圧したことで知られる松平定信は、実は誰よりも文化を熱愛した「文化の擁護者」だった。かつて弾圧した戯作者とサロンで語り合っていたとは、一体どのような話題で盛り上がったのか、定信の「オタクぶり」をぜひ聴いてみたいものである。

