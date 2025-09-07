15kgダイエットに成功。TWICEジヒョの美ボディを作った「ダイエットのキーワード」

スタイル抜群のTWICEメンバーの中でも、筋肉がしっかりついていてメリハリのあるジヒョの美ボディは注目の的。デビュー当時は体重のことで事務所に注意されることがあったジヒョですが、そこから約15kgものダイエットに成功したと言われています。そこで今回は、そんなジヒョの美ボディを作った「ダイエットのキーワード」を紹介します。

サツマイモ＆タンパク質を中心にした食生活


ダイエット中のジヒョは主食のパンやお米を「サツマイモ」に置き換えていたどう。サツマイモは食物繊維が摂れるので便秘解消にも効果的ですし、１本食べるとお腹の満足度が高いので総摂取カロリーを抑えられるというメリットもあります。

また、ジヒョがダイエット中に意識していたのは「タンパク質」を積極的に摂るということ。タンパク質は体にとって重要な栄養素なので、カロリーが高めだからといって敬遠するのではなく、良質なタンパク質はむしろ積極的に摂ることで、運動との相乗効果で健康的なボディをめざせます。

甘いもの欲はドライフルーツで満たす


ダイエット中はなるべく甘いものを控えて我慢していたというジヒョ。しかし、甘いものは我慢しすぎると余計に執着してある日タガが外れてドカ食いをしてしまうという危険性があります。

そこでどうしても甘いものが食べたいときにジヒョは「ドライフルーツ」を食べていたのだそう。もちろん食べ過ぎは禁物ですが、砂糖や油が添加されていないナチュラルなドライフルーツはダイエット中の間食にぴったりです。

おすすめの運動は「プランク」からの「ツイスト運動」


運動については、ダンスの練習やジム通いに加えてお腹の引き締めやインナーマッスルの強化のために「プランク」を積極的に行っていたというジヒョ。

プランクとは手を床につき、頭から脚までが一直線になる姿勢をキープするエクササイズで、このポーズを１分間キープ。



今度はその姿勢から脚を振って左右に体をひねる「ツイスト運動」に移行します。



ジヒョは「プランク（１分間）→左右30回のツイスト」を計４セット毎日続けていたそうで、２週間ほどで引き締め効果を実感できたと振り返っています。

健康的なボディと眩しい笑顔でいつでもこちらをハッピーにしてくれるオーラをまとうジヒョ。その裏には自分の体をフィットした状態に常に保つための努力が感じられます。ぜひジヒョのダイエットのキーワードをヒントに、自分に合ったダイエット法を見つけてみてくださいね。＜text：kanacasper（カナキャスパ）＞