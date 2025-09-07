本日9月7日（日）午後2時00分〜3時00分 日本テレビにて（※関東ローカル）オードリーMCの新番組「価値観可視化バラエティー ジブンライン」を放送。TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信。

「恋人にされたら浮気だと思うのは？」「映画のネタバレで許せないのは？」「洋服店の店員に声掛けされて嫌なのは？」「モバイルバッテリー、スマホの充電が何％なら他人に貸せる？」など様々なテーマのVTRを見て、出演者が「許せる」「許せない」のラインを表明、それぞれの価値観を元にトークを展開！

若林正恭が力説した「浮気のジブンライン」にスタジオ騒然！「気持ち悪い」とドン引きされたわけとは？群れるのが嫌いなみちょぱ、損をしたくない春日俊彰、熱く語るこだわりの持論から独自の価値観が露わに…世間とズレているのは、一体誰？

＜オードリー コメント＞

若林 面白かったですね、いろんな人の価値観が出てね。

春日 そうね、私の価値観を話してる時に全員が若干引いてたような…

若林 よくしゃべってたね、今回の収録

春日 そうだね、今年イチしゃべったかも

若林 ほぼ、初めてかも。テレビで頼りになるなと思ったの。

春日 いやいやいや、初めて!?

若林 すごい自分の価値観をしゃべってたから。あとは見てる方に共感してもらえるかどうか…

春日 そうね、見てる人にも自分のラインを決めていただいて。参加型の番組だと思いますよ。

若林 あと、みちょぱの価値観いろいろ教えてもらったけど、これから共演するとき、ちょっと緊張感あるよね

春日 そうね、みちょぱって思ってた以上に気合入ってるなと！

若林 気合入ってる！

＜M!LK 曽野舜太 コメント＞

いろんな世代の価値観を知れたのが楽しかったです。

意外と自分って心広いんだなと思いました。

モバイルバッテリーとかも自分の充電が少なくても貸しちゃいますし…

それが意外と世間とズレてたりもして楽しかったです。

春日さん…（心が）狭かったです。（笑）

発言の1つ1つが、招待チケットや無料チケット、タダチケとか言っていて、見ていた通りの春日さんで逆に安心しました。

＜出演者＞

若林正恭（オードリー）

春日俊彰（オードリー）

池田美優

曽野舜太（M!LK）

横澤夏子

天の声： ナ酒渚

ナレーション：石本沙織