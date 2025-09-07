浮気、映画のネタバレなど“許せない”のはどこから？オードリー みちょぱ 横澤夏子 M!LK曽野舜太が激論！「価値観可視化バラエティー ジブンライン」
本日9月7日（日）午後2時00分〜3時00分 日本テレビにて（※関東ローカル）オードリーMCの新番組「価値観可視化バラエティー ジブンライン」を放送。TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信。
「恋人にされたら浮気だと思うのは？」「映画のネタバレで許せないのは？」「洋服店の店員に声掛けされて嫌なのは？」「モバイルバッテリー、スマホの充電が何％なら他人に貸せる？」など様々なテーマのVTRを見て、出演者が「許せる」「許せない」のラインを表明、それぞれの価値観を元にトークを展開！
若林正恭が力説した「浮気のジブンライン」にスタジオ騒然！「気持ち悪い」とドン引きされたわけとは？群れるのが嫌いなみちょぱ、損をしたくない春日俊彰、熱く語るこだわりの持論から独自の価値観が露わに…世間とズレているのは、一体誰？
＜オードリー コメント＞
若林 面白かったですね、いろんな人の価値観が出てね。
春日 そうね、私の価値観を話してる時に全員が若干引いてたような…
若林 よくしゃべってたね、今回の収録
春日 そうだね、今年イチしゃべったかも
若林 ほぼ、初めてかも。テレビで頼りになるなと思ったの。
春日 いやいやいや、初めて!?
若林 すごい自分の価値観をしゃべってたから。あとは見てる方に共感してもらえるかどうか…
春日 そうね、見てる人にも自分のラインを決めていただいて。参加型の番組だと思いますよ。
若林 あと、みちょぱの価値観いろいろ教えてもらったけど、これから共演するとき、ちょっと緊張感あるよね
春日 そうね、みちょぱって思ってた以上に気合入ってるなと！
若林 気合入ってる！
＜M!LK 曽野舜太 コメント＞
いろんな世代の価値観を知れたのが楽しかったです。
意外と自分って心広いんだなと思いました。
モバイルバッテリーとかも自分の充電が少なくても貸しちゃいますし…
それが意外と世間とズレてたりもして楽しかったです。
春日さん…（心が）狭かったです。（笑）
発言の1つ1つが、招待チケットや無料チケット、タダチケとか言っていて、見ていた通りの春日さんで逆に安心しました。
＜出演者＞
若林正恭（オードリー）
春日俊彰（オードリー）
池田美優
曽野舜太（M!LK）
横澤夏子
天の声： ナ酒渚
ナレーション：石本沙織