「リュウノスケオカザキ」が初のバッグを発売、今年9月にはイギリスの博物館「V&A」で展示

東京藝術大学大学院美術学部デザイン科を首席で卒業したデザイナー岡粼龍之祐による、「リュウノスケオカザキ（RYUNOSUKEOKAZAKI）」が、ブランド初のバッグを発売した。全6型を用意し、黒とボルドーの2色をラインナップする。価格帯は5万5000〜8万8000円で、現在受注生産を受け付けている。

バッグは、リュウノスケオカザキの特徴であるうねうねとした曲線を踏襲。合成皮革を利用することで、アートピースを作っている時と同じようにより自由な形や線を意識して製作したという。

リュウノスケオカザキは、ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize 2022」のファイナリストに選出されたほか、米経済誌「フォーブス（Forbes）」が発表した「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」にも選ばれるなど、国際的な評価を受けてきた。ウェアラブルなアートドレスはニューヨークのメトロポリタン美術館や、ディーミュージアム（D+MUSEUM）などに収蔵されているほか、2025年9月にはロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館での展示も予定されている。