交際前にさらっと確認。男性が「浮気性か？」を見抜く方法
好きになった男性が浮気性だった場合、先々で苦労することは明らか。
できれば交際前に浮気性かどうかを確認しておいた方がよいでしょう。
そこで今回は、男性が「浮気性か？」を見抜く方法を紹介します。
好きな女性のタイプを聞く
浮気性の男性は好きな女性のタイプが一定していない傾向があり、「好きになった女性がタイプ」と答えるようなら浮気性の可能性が高いです。
男性は視覚で恋をする傾向もあるので、そういう男性の中でも特に女性の見た目にこだわる男性は、彼女がいても好みの女性をいつけると無性に惹かれてしまう傾向があります。
過去の恋愛、中でも別れた理由について聞く
男性が浮気性かを確認したいなら、さり気ない形で男性の過去の恋愛について、中でも別れの理由を聞いてみましょう。
もし男性が浮気性だった場合、１人の彼女と長続きしない傾向がありますし、別れの理由を詳しくは語ろうとしないもの。
女性遍歴が多く、しかも別れた理由を隠そうとするようなら、恋人関係になるには何かしらの障壁のある男性と断言できます。
男性に対して真剣になって良いかどこか迷いがあるなら、折を見て今回紹介した内容をサラっと聞いてみてくださいね。
🌼窮屈な関係になる可能性大。交際前に見極めたい「男性の本性」