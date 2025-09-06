真面目そうでも油断禁物！浮気性の男性に共通する「要注意サイン」
「真面目そうだから安心」なんて思っていたのに、付き合ってみたら浮気されていた。そんなショックな経験したことありませんか？実は浮気性の男性には、共通する「要注意サイン」があるんです。そこで今回は、特に気をつけたい特徴を紹介します。
欲望に忠実すぎて“歯止めが効かなくなる”
「欲しいものは我慢できない」というタイプの男性は要注意。新しい物や刺激にすぐ手を伸ばす人は、恋愛でも同じ行動をとりがちです。普段の会話で「我慢できない」「すぐ欲しくなる」というフレーズが多いようなら、要観察！衝動性が強い男性ほど、浮気リスクが高いと心に留めておきましょう。
周囲の影響に弱く“流されやすい”
友人の意見に流されやすい男性も浮気のリスクが高め。「バレなきゃ大丈夫」といった言葉に同調しやすい男性は、自分の意思よりも仲間意識を優先するでしょう。特に親友や仲間内に恋愛に奔放な人が多いと、その価値観に引っ張られてしまうことも。なので、交際前に彼の友人グループの雰囲気をチェックしておくと安心です。
承認欲求が強く“モテ確認を繰り返す”
SNSで「いいね」を求めたり、誰にでも優しく振る舞って好意を集めたりする男性も要注意。そういう男性は承認欲求が強く、「自分がモテる」と感じたい欲求が高めです。結果的に複数の女性にアプローチしてしまう可能性があります。
もちろん、こうした特徴があるからといって必ず浮気するわけではありませんが、彼の性格や日頃の言動を観察することで、リスクを減らせるでしょう。ぜひ第一印象に惑わされず、冷静な目で男性の本質を見極めてくださいね。
🌼何かがおかしい…。頭に入れておきたい「浮気男の怪しい行動」