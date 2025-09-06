「モテるでしょ？」にどう返す？恋の行方を左右する「神対応」のコツ
合コンやデートの最中、不意に飛んでくる「モテるでしょ？」の一言。褒め言葉のようでいて、返答を間違えると“自慢っぽい”“卑屈すぎる”などイメージの悪化を招くこともあるでしょう。そこで今回は、男性心理を踏まえた「神対応」のコツを紹介します。
「そうだといいな」で余裕を見せる
肯定も否定もせず「そうだといいな」「どうでしょうね」と軽くかわすのが鉄板。自分を卑下することもなく、かといって自慢にも聞こえない“余裕”が好印象を与えます。男性からすると「自信はあるけど謙虚な子」というイメージになり、もっとあなたのことを知りたいという欲求が強くなっていくでしょう。
「〇〇さんだけですよ」で特別感を与える
気になる男性からの質問なら、「そんなこと言ってくれるの〇〇さんだけですよ」と返すのが効果的。相手に「俺だけ？」という特別感を与えられるので、恋愛スイッチが一気にオンになる可能性大です。心理学的にも“限定性のある回答”は好意を高める要素とされています。
「〇〇さんの方がモテそう」で会話を広げる
「モテるでしょ？」と聞く男性は、自分がどう思われているか探っているケースも多め。そこで「〇〇さんの方がモテそうですよね」と返すと、自然に会話が弾み、相手を褒めることにもつながります。もし彼があなたに好意を持っているなら、その言葉に喜び、さらに距離を縮めたくなるはずです。
「モテるでしょ？」はただの雑談に見えて、実は恋の駆け引きの入口。余裕ある返しや特別感を演出する一言で、恋の行方を上手にコントロールしていきましょうね。
