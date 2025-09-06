３ヶ月で体重63kg→48kgに。体型キープにも役立つ【簡単ダイエットルール】
誰しもつい食べすぎてしまったり、ストレス解消のために暴飲暴食してしまったりするもの。でも、自分にとってのベストな体型をキープするためにも、上手に自分をコントロールしていきたいもの。そこで参考にしたいのが、３ヶ月で63kg→48kgにダイエット成功した主婦のユキさん（30歳）がダイエットを始めた当初から現在も継続して実践している【簡単ダイエットルール】です。
🌼いつの間にか10kg以上痩せていた。生活習慣を見直すだけ【３つの痩せルール】とは
「１日５食」と食事を小分けにする
「空腹を感じる時間を作らないように、間食をできるだけしないようにと思って“１日５食”に変えた」というユキさん。ただし、１日５食といっても、１日３食のときの１食分を５回食べるわけではなく、１日のトータルの食事を５回に小分けにして摂取する形とのことです。
１日に必要な糖質の量をきちんと摂る
ユキさんは過去に「単に炭水化物を抜くだけのダイエットをしたことがあったけど、結局続かずにダイエット前よりも太ってしまった」という経験があるそう。そこで管理栄養士の友人に相談したところ、「糖質は脳を働かすために大切な栄養素だから、最低でも１日に100gは摂取すべき」というアドバイスをもらったそうで、まずは食事内容を見直したと言います。
例えば白米の場合、小さいお茶碗１杯の糖質の量は40〜50gとなるので１日あたり小さいお茶碗２杯分程度食べる必要があるそう。また、管理栄養士の友人からは「朝ならフルーツで糖質を摂るのもOK」というアドバイスもあり、朝食はご飯やパンをやめてキウイやイチゴやオレンジなどを摂るように心がけたと言います。なお、“フルーツは甘くて太りやすい”というイメージもありますが、実は食後の血糖値の上昇を示すGI値が低めのものがほとんど。また、コラーゲンの素となるビタミンCや、便秘の改善に役立つ食物繊維も多く含むので食べ過ぎさえ注意すればダイエットに適した食材と言えます。
日常生活の中で小まめに運動する
「あまり運動する習慣がなかった」というユキさんですが、「日常生活の中で小まめに運動することを心がけるようにした」と言います。その内容は「エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使う」、「近所に出るときは車や自転車ではなく徒歩にする」など、とてもシンプル。
たったそれだけですが真面目に実践するとかなり運動量が増えるそうで、ユキさんも「スマホのアプリで歩数を計測したところ、ダイエット前は１日に3,000歩前後だったのが、現在では１日に10,000歩前後になった」と言います。特に歩くことは全身の筋肉の70％があるといわれる下半身の強化にもつながるので、代謝UPや痩せやすい体作りにも大いに役立つはずです。
ユキさんの実践している３つのルールはいずれも真似しやすい内容なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。