股関節の柔軟性を高めて代謝UP！１日１セット【細見えする太ももに導く】簡単ポーズ
「運動しても太ももだけ痩せにくい…」と感じている人におすすめなのが、股関節周りの柔軟性を高める効果を期待できるヨガの簡単ポーズ【ゴームカ・アーサナ】の“下半身に特化した”アレンジポーズです。続けるほど血流やリンパの流れがスムーズになり、老廃物やむくみが排出されやすくなるため、自然と太もものサイズダウンにつながります。
ゴームカ・アーサナ “下半身特化バージョン”
（１）床に両ひざを立てて座る
（２）右脚を床に倒して右のかかとをお尻の左側に近づけ、左脚を右脚の上に重ねて両ひざを体の中央に置く
（３）両手を体の前に置き、両腕で支えながらお尻を浮かせてゆっくり３呼吸（20〜30秒間）キープする
脚を変えて反対側も同様に行います。なお、期待する効果を得るためには「常に背筋を真っ直ぐな状態をキープすること」がポイント。ポーズをキープする際に「肩が上がって首がすくんだ状態」にならないように注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞