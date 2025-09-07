À¾Éð¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¡¡7Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢µåÃÄ53Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð4¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¡£À¾Éð¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£97µå¤Ç100µåÌ¤Ëþ¤Î´°Éõ¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¡£µåÃÄ¤Ç½é´°Éõ¤ò¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾þ¤ë¤Î¤ÏÀ¾Å´»þÂå¤Î72Ç¯²ÃÆ£½é°ÊÍè53Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢7Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÈèÏ«´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó2»à¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¡£¾®Àî¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÂçµÏ¿¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â°ÂÂÇ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò´Ó¤¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤òÌµ»Í»àµå¡¢2°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£
¡¡8·î27Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ãæ10Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤È¾åÈ¾¿È¤ÎÏ¢Æ°À¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¡£¡ÖÏÓ¤¬¾¡¼ê¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¡¢6·î19Æü°ÊÍè¤Î6¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤ò4Ï¢¾¡¡¢4°ÌÉâ¾å¤ËÆ³¤¤¤¿24ºÐ¤Ï¡Ö½ªÈ×¤Ë¤³¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¡°æ¡¡Î¼ÂÀ¡Ë