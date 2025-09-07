歌手hitomi（49）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。小室哲哉との出会いで、ジャージー姿のラフな姿に驚いたと振り返った。

MCハライチ澤部佑から「そもそも、小室さんのファミリーに入ったきかっけは？」と問われたhitomiは「『Fine』っていう読者モデルをやっていて、子どものころから歌で表現したい人になりたいって夢があって、でも周りから見ると、背も高いしモデルさん、みたいな…。モデルから始めて何でもやってみよう」と芸能活動初期を回想。「デビューの雑誌があって、いろんなところに送りまくっていて、ある時、（応募資格が）18歳以上のヤツだったんですけど、私が16歳の時に、ディスコの水着審査に履歴書を送ってしまって。当時、代理店さんが小室さんとつながりがあって、なぜか私のはじかれた履歴書が、小室さんの手元に行っていた、という」と説明した。

そして「突然、あやしい事務所から連絡がきて『小室哲哉さんにビデオレター送りたいから事務所に来てくれ』とか言われて…」と話すと、澤部は「絶対ウソですねぇ〜」とあやしげな展開を盛り上げるように話した。hitomiが「そう、怪しい」と応じると、アンジャッシュ児嶋一哉も「絶対行っちゃダメ」と口をはさんだが、hitomiは「行っちゃったんですよね」と話した。

「で、私、こういうものです、ってビデオレターを。よく分からない中、自己紹介して」と説明した。澤部から「そこで歌ったりしたんですか」と聞かれたhitomiは「歌ってないです。自己紹介だけして。そうしたら、ビデオレターが小室さんのところに行って、レコーディングスタジオに連れて行かれて、どんなTMネットワークの人が出てくるんだ？キラキラした人が出てくるのかな、と思ったら…」と前置きすると「したら、ジャージー姿のわりとラフな小室さんが出てきて…」と話した。

澤部は「ニセモノですよね？」と確認すると「そこでお会いしたのが始まりですね」と信じられない展開だった小室との初対面について語った。