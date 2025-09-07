歌手hitomi（49）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ミュージシャン小室哲哉の「ファミリー」としてデビューしたことについて感謝の言葉を述べた。

番組からの質問で「小室ファミリー抜けなきゃよかったと思っているっぽい」との質問に「△」の札をあげて「小室ファミリーを抜けなかったら『LOVE2000』も、なかったかもしれないし、小室さんのところにいたことが、すごい勉強の時期だったと思っていた」と感謝を口にした。

そして「それがいかされて『LOVE2000』につながっているので、ヒットばっかりが出る小室さんのそばにいるのもいいんですけど、そこから抜けたことでhitomiになっていった」と話した。

hitomiは1994年に小室がプロデュースしたシングル「Let's Play Winter」でCDデビュー。98年ごろに小室ファミリーから離れて、2000年6月に「LOVE2000」をリリースして、その年の夏に開催されたシドニー五輪の女子マラソンで優勝した高橋尚子氏は金メダルを獲得し、スタート前に「LOVE2000」を聴いて踊っている姿が世界中に流れて話題になっていた。