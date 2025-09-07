阪神が6日夜の広島戦に逆転勝ちし、2年ぶり7度目のリーグ優勝へマジック1とした。7日にも優勝の可能性があり、実現すれば、2リーグ制後、最速Vを決めた90年巨人（9月8日）の記録を更新する。

歓喜の瞬間が目前に迫った6日夜、大阪府の吉村洋文知事（50）がX（旧ツイッター）を更新。阪神ファンへ「お願い」の投稿をし、呼びかけた。

吉村知事は「【お願い】」で始まる投稿に「阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です。」と注意喚起。

続けて「前回の優勝時、横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれません。知らんけど。」と、大阪弁、ユーモアをまじえつつも危険性を強調。「いずれにせよ、道頓堀川には飛び込まないで。」と締めた。

これに、フォロワーからは「そもそも本当のファンなら道頓堀なんか行かん」「優勝決まったらサンテレビにかじりついて祝勝会のビールかけ見て優勝特番を朝まで見なアカンからな」といった意見や、「いっそのこと全部水抜いたほうがいいのでは」との斬新なアイデア、「これはフリじゃなくガチです！！！」「飛び込んでも誰も得しません」などと、心配する声も寄せられた。