元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。テレビで“何をやっても怒られない芸人”の実名をあげた。

佐久間氏は、動物に扮した芸人やタレントらからさまざまな質問を受ける中で、手掛けた多くの番組で「一番好きな番組」を聞かれると、テレビ東京系「ゴッドタン」をあげた。

そして同番組の変遷について「『ゴッドタン』って最初は過激なことたくさんやってたんだけど、芸人のMCが売れると、その“過激”が“パワハラ”に見えるわけ。だから、過激なことはやるが、どっちかっていうと人を育てる番組に何年かでフェーズを変えていったのよ。そうすると番組が長く続く」などと話した。

ブルドッグに扮した伊集院光から「何回か見たことあるけど、（『ゴッドタン』で）肛門見せたりしてたじゃん。あんなんやって怒られなかったの？」とかつての過激な内容について突っ込まれると、佐久間氏は「あれはね、“何をやっても怒られない”キングコングの西野（亮廣）っていう人がいるの。数年かけて、世のヘイトを全部集めてくれるから。無敵なの」と，西野ならではの企画だったことを説明した。