「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（24）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ウエディングドレスや水着姿を投稿した。

「東京彼女9月号『略奪サレ女編』にて主演・森岡静香役で出演しました」と報告し、純白のドレスショットを公開。「YouTube『東京彼女』公式チャンネルにて4話一挙配信スタート！！ 幸せだったはずが一転……1話10分でサクッと観られるので最後まで見届けてください」と願った。

別の投稿では週刊誌のグラビアで着用した水着ショットを披露。「マネさんが素敵なオフショをたくさん撮ってくださったのでもうちょっと投稿するよん いつもありがとうございます」とつづり、透け感たっぷり衝撃的デザインの黒ワンピースや、赤と水色のビキニ姿の写真をアップした。

ファンやフォロワーからも「電撃結婚かと」「ドキッとしちゃった」「最高の美女」「世界一可愛い」「最高スタイル」「美しいーーーーーーーーー」「芸術」「ナイスプロポーション」「ナイスバディ」「セクシービューティフル」「美胸で綺麗」「彫刻像のような肉体美」「鎖骨ワーオッ」「たまんないっすねぇ」「ノックアウトされました」などのコメントが寄せられた。

大島は群馬・桐生市出身で、高校在学中に芸能活動を開始した。18年4月に桐生まち映画「祭のあと、記憶のさき」の高校生役で映画初出演。同7月にはあしかがまちドラマ「音が回る」「229回のホント」でドラマ初主演。「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞した。TBS系「王様のブランチ」リポーターなども務め、24年3月には「桐生市魅力大使第1号」に就任。映画やドラマなどに加え、グラビアなどでも活躍中。特技の着物の着付けでは世界大会に出場した腕前。水泳や陸上などスポーツも得意。SNSでは水着や浴衣姿、プライベート写真なども投稿している。