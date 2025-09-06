どうでもいい女にはしません。男性が愛する女性だけにする「愛情行動」
好きな男性があなたのことをどう思っているか常に気になると思います。
実は男性には愛する女性だけにしかしない「愛情行動」があるのです。
一体どんな行動なのか、早速チェックしてみてください。
｜LINEをこまめに返信する
プライベートの時間はLINEに邪魔されたくないと思っている男性は少なくありません。
興味のない女性からのLINEであれば既読無視は当たり前…。
でも、相手が本命の女性ならもっと仲を深めたいと思っているので、こまめに返信します。
｜からかってくる
いくつになっても男性の心の中には、少年が住んでいるもの。
それは十分にあなたのことを本命として意識している証拠です。
｜些細な変化に気づいてくれる
男性は本気で好きな女性のことをよく見ています。
例えば髪型が変われば「似合ってる」と言うでしょうし、ネイルが変われば「そのネイル可愛い」と褒めてくれるでしょう。
また、外見の変化だけではなく体調や気分の変化まで気づいてくれるなら、より本命度は高いです。
｜会話の細かい内容を覚えている
男性は好きな女性のことは何でも知りたいと思っているので、会話内容を細かい部分まで意外と覚えています。
「そういえば〇〇が好きって言ってたよね」「この前言ってた〇〇に行ってみない？」など度々言われるなら、本命確定です。
このように男性の何気ない行動や言動の端々に愛情のサインが隠れています。
ぜひスルーしないように注意していきましょうね。
