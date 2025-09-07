◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）

逆転を信じ、容赦なく懐を突いた。８回２死一塁。巨人・田中瑛斗投手（２６）は宝刀のシュートで最後の打者を三ゴロに詰まらせた。１回を無失点で封じた１１球が、９回の大逆転劇へのイントロになった。今季５３登板目で待望の移籍後初勝利。「うれしいです。たまたま僕が勝ち投手になった。まずチームが勝ったことが一番うれしい」。守護神マルティネスから記念球を受け取り、全うした仕事の大きさを感じ取った。

日本ハムでは７年間で１勝。昨オフの現役ドラフトを機に過去の自分と決別した。「元々、内に秘めた闘志はすごくあるのにそれを出せないままだった」。巨人に来て阿部監督の下で殻を破った。希少性が増すシュートの使い手として強気な姿を売り込んだ。初の開幕１軍から火消しで何度もチームを救った先に、２２年７月７日以来となる１１５７日ぶりのプロ２勝目が待っていた。

ハートの強さが武器だ。マウンドではいつも、敵軍の応援に「静かにしろよ」とつぶやく右腕。「うっせぇなと。それぐらいの気持ちで投げてます」。野手だった幼少期。「悔しがりすぎて１個三振しただけでバットをたたきつける小学生だった」。父から数え切れないほど雷を落とされたが、負けず嫌いの“本能”でつい体が動いた。６月の古巣との交流戦。あいさつへ行った新庄監督から「出てって（移籍して）良かった？」と聞かれた。満面の笑みで返した。「よかったです！」。本心だった。

あえて大きめに履くズボンは裾を上げるオールドスタイル。「古風なデザインがいい」とグラブは昭和風なオレンジ色で、刺しゅうも入れない。「今時のものに反抗していく感じがいいじゃないですか」と気持ちの強さは随所にあふれる。「これからも任されたイニングをゼロで抑えたい」。頼もしい新星が阿部巨人のブルペンを支えている。（堀内 啓太）