敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては3回2/3を投げ、3安打5奪三振無失点だった。2回のマウンドでは感情を露わにした場面が米国で話題になっていたが、日本人からも驚きの声が集まった。

首を振って強く主張した。

2回、5番カウザーとの対戦。3球目に内角低めにカーブを投じた。MLB公式の投球チャート図ではゾーンをかすめたコースだったが、球審はボール判定。大谷はボールをもらうとピッチクロックに首を振りながら、強い口調でサイン交換。直後、うなり声をあげながら100マイル（約160.9キロ）を投げ込んだ。ファウルになったが最後はカットボールで三振に斬った。

米投球分析家ロブ・フリードマン氏が「怒りのショウヘイ」を記し、Xに動画を投稿したことで米国でも話題になった怒りの大谷。日本人ファンからも様々なコメントが寄せられた。

「気迫が異様だわ」

「分かりやすくムカついて100マイル投げてる笑」

「めちゃくちゃ怒ってる そんで100マイル投げてる（笑）」

「オラ谷さん大好物です！」

「往年のクレメンスみたいな気迫やね」

打者としては3打数無安打。チームは1-2で敗れた。今季の投手成績は防御率3.75、1勝1敗。36イニングを投げ49三振を奪っている。



（THE ANSWER編集部）