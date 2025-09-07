三代目 J SOUL BROTHERS今市隆二（39）が6日、一般女性と結婚し第1子が誕生したことを発表した。グループで既婚者は山下健二郎（40）に続き2人目となった。

今市は所属事務所LDHの公式サイトを通じて結婚と第1子誕生を報告。「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」と「文春オンライン」の報道を受けての公表となった経緯を説明。「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしたこともあり、発表をいつのタイミングにすべきか慎重に考え、悩んでおりました」と胸中を語った。

今年4月、酒に酔った状態で友人とタクシーに乗車し、運転席と後部座席の間のアクリル板を殴り運転手を脅すなどした疑いで、7月に警視庁から書類送検されていた。活動を自粛している中での発表となり「私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいました」とあらためて謝罪。「家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と反省と決意を明かした。