

東京『ソラマチ』内にあるカプセルトイ専門店の一角（写真：©︎BANDAI）

【写真】本物そっくりの昆虫フィギュアに懐かしの『キンケシ』や『たまごっち』シリーズまで…『ガシャポン®︎』の歴代人気商品がズラリ！

昭和世代も平成世代も子どものころから親しんできたであろう「カプセルトイ」。カプセル入りのおもちゃが詰まった小型の自販機に小銭を入れて回すと、ランダムで1つ出てくる“アレ”だ。例えば、アラフィフ男性のなかには、80年代に大人気だった漫画『キン肉マン』のキャラクターを再現した『キンケシ』をコレクションしていた人も多いのではないだろうか。

そのカプセルトイが近年、大躍進を遂げ、第5次ブームが訪れている。2020年度の市場規模は385億円だったのが、2022年度には650億円と約1.7倍に。さらに2024年度は1200億円と、この4年で3倍以上にまで拡大しているのだ（株式会社バンダイ調べ）。

なかでも、バンダイが手がける『ガシャポン®︎』は、2024年度に約2億2000万個の商品を出荷したとして、「カプセルトイ世界売上No.1」のギネス世界記録™（※）に認定された。海外市場やインバウンドからも熱視線を受け、成長を続けるカプセルトイ事業。躍進の秘訣やヒット商品の変遷、開発秘話を、バンダイのベンダー事業部 ガシャポン企画開発担当にじっくり伺った。



（※最大のカプセルトイブランド／2024年度 年間売上）

『ガシャポン®︎』は17の国と地域で112店舗を展開中

『ガシャポン®︎』は、カプセルトイの国内売り上げの約57％を占め、業界トップブランドとして市場を牽引している。昨年度に出荷した2億2000万個におよぶカプセルは、縦に積み重ねると地球の高さに匹敵する量になるそうだ。

「『ガシャポン®︎』専門店は国内に262店舗あり、全国47都道府県への出店を達成しています。また、世界各国からの人気の高まりを受けて2021年から専門店の海外出店もスタートさせ、アジアや欧米各国でも店舗を拡大。17の国と地域で112店舗を展開しています（2025年8月末時点）。

海外では、アニメなどの人気キャラクター商品はもちろん、食べ物や動物モチーフも好評です」（株式会社バンダイ ベンダー事業部 ガシャポン企画開発担当、以下同）



池袋にある『ガシャポン®︎』専門店には連日多くのインバウンド客が訪れている（写真：©︎BANDAI）

昨今では、SNSで外国人観光客が全国各地のカプセルトイ専門店を訪れる動画がたびたび見られる。また、アニメで描かれるゲームセンターなどでの1シーンも、これまではクレーンゲームがほとんどだったのが、カプセルトイの描写へと変化することもあるなど、広く浸透していることがわかる。

もはや、新たな“クールジャパン”とも呼べるほどの存在となったカプセルトイ。世界的にも不況が続くなか、なぜこれほどの盛り上がりを見せるまでになったのだろうか。

コロナ禍がブームのきっかけに。ヒット商品は？

実は、カプセルトイ市場の拡大要因のひとつは、皮肉にも世界を絶望の渦に巻き込んだ「コロナ禍」だった。前代未聞のパンデミックを受け、2020年以降、さまざまなジャンルの店舗で倒産や閉店が相次いだことは記憶に新しい。

「一般的には、それらの空き店舗の活用方法として、カプセルトイ専門店が増加し始めたと言えます。『ガシャポン®︎』としては、それ以降、ショッピングモールなどへの出店を増加させたことで、 幅広いラインアップがそろう売り場を構築することができ、“誰でも楽しめる身近なエンタメ”として定着したと感じております。

さらに、“買って終わり”ではなく、出てきた商品をSNSにアップするユーザーが激増したこともあり、多くの方に受け入れられ、ここまでの広がりを見せたのではないでしょうか」

最近のヒット商品を聞いてみると、少しダークでかわいいガシャポンオリジナルのコレクションフィギュア『VIRUSWEETS』シリーズや、動物や食べ物、身の回りのものをデフォルメし、「ずっとあなたを待っている…」がコンセプトの『まちぼうけ™』シリーズ、カブトムシなどさまざまな生物を立体化し、造形がリアルなうえに関節まで可動するものもある『いきもの大図鑑』シリーズなどが挙げられた。

「『VIRUSWEETS』は、『ガシャポン®︎』のコアユーザー以外にも響くような、インテリアトイ的な新フィギュアを立ち上げたい、という想いから始まりました。2024年12月の登場以降、すでに国内外でシリーズ累計約55万5000個を出荷しています。『まちぼうけ』シリーズには儚いかわいさが詰まっており、光るギミックを搭載した仕様も登場しました。

『いきもの大図鑑』 は、色味や動きを再現すべく、企画担当者が実物の飼育を行って生態を研究したり、一部、専門家の監修を入れたりなど、“まるで本物”のクオリティを再現しています。『まちぼうけ』はシリーズ累計出荷数約1890万個、『いきもの大図鑑』はシリーズ累計出荷数約1690万個を超え、高い評価をいただいているシリーズです」



『VIRUSWEETS』はお菓子イメージの個性的なキャラが人気（画像：©︎BANDAI）



愛らしい姿の『まちぼうけ』シリーズには発光するものも（画像：©︎BANDAI）

コロナ禍や海外での需要の高まりなどが追い風になったといえど、カプセルトイブームの裏には、この業界を支える多くの企業の並々ならぬ努力があるはずだ。今回は『ガシャポン®︎』を例にとって、カプセルトイの歴史を紐解いていこう。

カプセルトイの歴史を、ガシャポン®︎の興隆から紐解く

カプセル自販機は、もともとアメリカで考案されたと言われている。球体ガムの自販機がその始まりとされ、そこから球体カプセルに小さな玩具を入れたカプセル自販機へと進化した。

これが日本へ輸入されたのが1965年。ここから少しずつ国内で広がりを見せていくのだが、1983年、ある画期的な商品がバンダイから販売される。それが前述の『キンケシ』だ。

「カプセルトイ市場に参入した1977年当時は、20円のカプセル自販機が主流でしたが、バンダイは異例の100円機でカプセルトイ市場に参入しました。大きな挑戦でしたが、“価格に見合った質の高い商品を”という想いが実り、子どもたちの心をつかんでシェアを拡大。やがてテレビ世代の大人たちからも人気となりました」



これが社会現象ともなった“キンケシブーム”へとつながる。『キンケシ』は累計1億8000個を売り上げ、子どもたちはカプセルから出てくるさまざまな超人たちに大盛り上がりした。……と、この“第1ブーム”までは記憶にある読者も多いだろう。



大ブームを巻き起こした『キンケシ』（画像：バンダイ ©︎ゆでたまご・東映アニメーション）

だが、カプセルトイ市場はここからもますます進化を続けていた。1995年、バンダイのガシャポン®︎は『ハイグレード（HG）シリーズ』を販売。ウルトラマンのフルカラーフィギュアが代表例で、価格は100円から200円以上になったものの、ファンの心を射抜き、“第2次ブーム”が発生した。

そして2002年。バンダイは大手総合スーパーなどの玩具売り場へカプセル自販機を設置。イベントも多く開催され、“第3次ブーム”が巻き起こる。

「このころ、HGシリーズは累計販売数1億個を突破。トレインシリーズ、キャラレールシリーズ、超合金、オリジナルキャラクターなど人気シリーズが次々と登場しました」

“第4次ブーム”が起こるのは2013年。ここでも社会現象となった人気アニメ『妖怪ウォッチ』シリーズなどがSNSで大きく話題となる。そして2015年、バンダイは、当時拡大中だった20〜30代の「オトナ女子」市場へと参入。かわいいものが好きな大人の女性向けカプセルトイを集めた販売コーナーなども展開した。

そして現在。私たちは、2020年ごろから続くカプセルトイ“第5次ブーム”の真っ只中にいる。先述したように、カプセルトイ専門店の増加、SNSでの拡散などが市場拡大の背景にあるが、当然ながら商品そのものがよくなければこの流れは続かない。そこで、バンダイは驚くべき戦略に出た。

最大2500円！『プレミアムガシャポン』が話題に

もちろん、これまでも市場拡大に合わせて、商品自体は進化を続けてきた。例えば、第4次ブーム中の2015年には初の“カプセルレス”商品『カプキャラ』を販売。 カプセルがフィギュアの一部になっており、組み立てると大きなフィギュアになる商品で、現在までに累計出荷個数30万個以上の大ヒットとなった。



顔部分がカプセルにもなっている『カプキャラ たまごっち』（画像：©︎BANDAI）

そして2018年には、同じくカプセルレスのいきもの大図鑑シリーズ『だんごむし』も120万個以上を売り上げる大ヒットに。こちらは、本物を模した精密なだんごむしが丸まった形で自販機から出てくる仕様だ。驚くべきことに、アンケートの結果、この商品の購買層の1/3は女性だったという。

ほかにも2019年にキャッシュレス決算に対応の「スマートガシャポン」を登場させるなど、さまざまな戦略で老若男女を虜にしてきた『ガシャポン®︎』。そして第5次ブーム中の2021年、バンダイはなんと最大2500円まで価格設定が可能な「プレミアムガシャポン」を生み出した。“コロナ不況”の最中にもかかわらず、衝撃的な価格……。

「カプセルトイ専門店が増加し始めた時期で、カプセルトイを楽しむユーザー層がさらに広がったため、より幅広いニーズに応えるため、従来のガシャポンに比べサイズ・ギミックなど新たな価値を付加したプレミアムな商品を展開することにしたんです」

立ち上げ商品として市場に並んだのは、『鬼滅の刃』のデフォルメフィギュア『ちまっ！キャラ 鬼滅の刃1』（800円）、『ドラゴンボール』のフィギュア『アルティメットルミナス×HGシリーズ ドラゴンボール 01』（1500円）、『仮面ライダーセイバー』のカプセルトイ『アルティメットルミナス 仮面ライダーセイバー』（1500円）など。

ほかにもアニメや漫画の人気キャラクター商品は人気が高く、カプセルトイはサブカルチャーと相性がいいと言えるだろう。高価格帯の商品も含め好評だそうで、企画開発担当はヒットの理由をこう分析する。

「“これまでにないプレミアムなガシャポン”をコンセプトに、『新常識』『驚き』『高品質』を追求しました。100円だけでなく500円硬貨にも対応できるようになり、カプセルサイズも拡大するなど新たな工夫をしたことで、ユーザーニーズと合致したのかなと。

常に世の中の心をつかみ、時流やトレンドとともに進化しようとしてきたことが、『ガシャポン®︎』が50年近くにわたり愛していただけるゆえんかもしれません」



1500円するが緻密な作りの『いきもの大図鑑 アドバンス』（画像：©︎BANDAI）

SNSなどから世間のニーズを敏感に察知し企画に反映

では、ブームを絶やさず、ユーザーが手に取りたい、拡散したいと思えるような商品を市場に送り続けるため、企画開発担当はどんな努力をしているのだろうか。

「基本的な部分としては、テレビやSNS、YouTubeなどを日々チェックしつつ、ジャンルを問わず売り場やイベントに足を運び、商品アイデアのネタ探しをしています。そのなかから“これぞ！”と思うものがあれば、各々が企画書を作成。月1回の企画会議で提出し、アイデアをよりよいものにするためポジティブな思考で意見交換を行い、毎月約120種以上のアイデアが商品化されます。企画から商品化までは、およそ8カ月から1年ほどです」

例えば、前述の『まちぼうけ』シリーズは、人間みたいに見えるユニークな形の野菜がSNSで話題になっていたのを発見した社員が、学生時代にピーマンを擬人化させた作品を制作したことを思い出したのが企画のネタにつながった。開発の際には、「揃えたくなる仕掛けとして、並べたときに似たようなものにならないことや、バリエーションを感じられるような存在感のあるものを交ぜるなどして、全体のバランスを重視しました」という。

同じく前述の、ガシャポン®︎オリジナルIP『VIRUSWEETS』の担当者は、家に飾っても違和感のない商品を作りたいと考え、「アパレルショップやインテリア雑貨店を訪れ、フィギュアに興味がない層にも受け入れられそうなものをリサーチしました。その結果、かわいいだけでなく、少し尖った商品にする必要があると考え、普遍的な要素に“エッジの利いた要素”を掛け合わせてアイデアを生み出すことを念頭に置きました」と語る。

世に出してみると、「ダークなかわいさ」と「クオリティの高さ」が好評で、たくさんのファンアートまで描かれたそう。オリジナルIPは認知がゼロの状態からスタートするため、販促活動では店舗展示のデザインを作り込み、食品サンプルや背景パネルを配置しつつ、あえて説明しすぎないことで見る者の想像力をかき立てる工夫も行った。



『VIRUSWEETS』のキャラクター「あんみつ」（画像：©︎BANDAI）

商品と“二人三脚”で自販機もどんどん進化中

また、商品の多様化にともない、自販機そのものの進化も必須になってくる。バンダイでは、自販機の企画開発も行っているという。これまで、うちわや下敷き、コースターなど、最大A4サイズの平面アイテムが出てくる『フラットガシャポン』や、バンダイ史上最大の90ミリカプセルに対応した新たな自販機を開発。



90ミリカプセルから出てきた昆虫フィギュアのサイズ感にドキッ！（写真：©︎BANDAI）

カプセルや自販機を自社開発している点も、バンダイのガシャポン®︎でしか実現できない仕様のカプセルトイを生み出せるという点で、大きな強みだろう。また、グループ企業と協業で専門店を展開していることを生かし、店舗でのキャンペーンにも力を入れているという。

「加えて、 最近ではTikTokの公式アカウントを立ち上げて消費者との接点を増加させたり、自販機そのものやカプセルをモチーフにした商品や、周辺素材として“ガシャ活グッズ”なども展開したりしています。自販機を回すときやカプセルを開ける瞬間のワクワク感など、カプセルトイ自体の楽しさを伝え、さらに多くの方にファンになっていただくためのアプローチも行っています」

昨今では、平成レトロブームを受け、親子で楽しめる商品の展開が増えた。また、コラボ商品も好調で、カメラやスニーカー、車の鍵などの精巧なミニチュアを購入する40〜50代の男性が多い一方、10〜30代女性からは、コスメ系のミニチュアが注目を集めているという。さらに、オトナ女子から「手に取りやすく実用的」と人気なのは、『めじるしアクセサリー』シリーズだ。

「輪っかパーツ付きで、ペットボトルや傘の取手など身の回りの持ち物に“めじるし”としてつけることができ、2020年の発売開始から190アイテム以上を展開しています。“『ガシャポン®︎』なら、今欲しいもの、自分の好きなものが必ず見つかる”と思っていただけるよう、今後も市場をこまめにチェックしつつ、常に新カテゴリーへの挑戦を行っていくつもりです」



『めじるしアクセサリー』は愛らしさと実用性を兼ね備えている（画像：©︎BANDAI）

さらなる海外展開を目指し、新たな戦略を

順風満帆に見えるカプセルトイ市場だが、やはり課題もある。

「独自性の高い魅力ある売り場づくりがこれまで以上に必要になってくると考えています。また、世界に目を向けると、まだまだカプセルトイというカテゴリーの認知度が低い地域もあるのが現実です。そこで、地理的・文化的な近さがあるアジアでは、国内市場のノウハウを水平展開するアプローチが有効と考えています。

北米地域は集客力のある立地を厳選して店舗網を拡大していく予定でいます。自販機ハンドルの操作法など遊び方の紹介動画の作成や、インフルエンサーを活用したプロモーションなども展開し、そこで得た知見を海外にも展開しながら、日本と同じくらいの規模まで事業を拡大することが大きな目標です」

日本らしさたっぷりの、この“クールジャパン”がどれだけ世界を席巻するのか。新たな国際産業になる未来は、そう遠くないかもしれない。

（※『ガシャポン®︎』は株式会社バンダイの登録商標です）

（衣輪 晋一 ： メディア研究家）