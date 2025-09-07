「ウエスタン、広島１−６阪神」（６日、鶴岡一人記念球場）

１軍を経験した若虎の勢いが止まらない。阪神・井坪が３安打２打点の活躍で打線をけん引した。

まずは１点リードの四回１死二、三塁。先発右腕・杉田のシュートを捉え、左越えの適時二塁打で２者を生還させた。「２球目のファウルの時、体が開きすぎていたことに気づいた。左肩をギリギリまで引くことで良い打ち方ができました」。打席の中での修正が見事に奏功した。

８月１９日に初の１軍昇格。同日・中日戦でプロ初先発し、初安打も記録した。同２４日に抹消となったが、この経験を無駄にしなかった。「上のピッチャーを見て、フォームを変えてみたりしています」。自分なりに理論立てて修正をしながら打席へ向かうことで、降格後も結果を出している。

七回先頭でも中前打。八回２死も左前打をマークし、これで２試合連続の３安打。直近５戦は１８打数９安打、打率・５００と大暴れだ。「１本だけで終わらない。２本目、３本目も出ているのでこれからも継続したい」。高卒３年目の２０歳に頼もしさが増している。