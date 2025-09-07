「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）

阪神が３連勝で優勝マジックを「１」とし、史上最速優勝に王手をかけた。打線は四回に佐藤輝が同点適時打。六回に森下の勝ち越し打などで２点を奪い、七回は中野が適時打を放った。先発の門別は４回１失点。ドリスが２勝目。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は「藤川監督をシーズンのＭＶＰに挙げたい」と称賛した。

◇ ◇

阪神はこれで優勝マジックが「１」となりました。７日にも決まるという状況で、一足早いかもしれないですが、僕個人としては藤川監督をシーズンのＭＶＰに挙げたいなと思います。

選手のがんばりというのはもちろんありますが、阪神という球団で相当なプレッシャーがある中で、１年目からチームをここまで持ってきたことが素晴らしいですね。チーム作りの上でも、すべてのコマを使うというか、その時々の選手の状態を見極めながら起用して、２軍で結果を残している選手にも積極的にチャンスを与えるやり方というのも見事でした。

僕も一緒にプレーさせてもらいましたが、現役時代には１軍で活躍する前に、２軍で結果が出ない時期もあった選手です。メジャーでのプレー後は日本で独立リーグも経験。ユニホームを脱いで外から野球を見た期間もあったわけで、いろいろなものを吸収してきたことが、今に生きているように思います。

そういったことを含めて、就任前から監督をやる準備というのができていたのかなと思いますし、優勝が決まれば、改めて「おめでとう」と伝えたいです。