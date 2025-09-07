阪神・藤川監督 門別は「いろんな経験を重ねて強くなることができれば」【一問一答】
「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）
阪神が３連勝で優勝マジックを「１」とし、史上最速優勝に王手をかけた。打線は四回に佐藤輝が同点適時打。六回に森下の勝ち越し打などで２点を奪い、七回は中野が適時打を放った。先発の門別は４回１失点。ドリスが２勝目。藤川監督は門別ついて「いろんな経験を重ねて強くなることができれば」と激励していた。藤川監督との一問一答は以下の通り。
◇ ◇
（テレビインタビュー）
−石井の投球は。
「野球の面白みといいますか、素晴らしいプロ野球といいますか、トップレベルのいい戦いになりましたね」
−九回は佐藤輝も好捕。
「全てを含めて今のチーム状況といいますか、４時間をきっちりとチームとして動いていますから、まあまあ、いいプレーなんじゃないですか」
（囲み）
−優勝が近づく中で門別への期待は。
「イロハのイの部分の選手ですから。みんなが引っ張って、後ろにチョロチョロついてきているというようなところですから。いろんな経験を重ねて彼が強くなることができればね、次はイロハのロになり、ハになってくると思いますけど、それはまあ時間がかかりますよね」
−五回以降のリリーフは。
「いなかった３選手ですからね。そのあたりはチームとして勝ちに行くというところの選手たちですから。これは非常に大事なところ。そういう展開になりましたから」