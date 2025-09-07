「フィギュアスケート・木下グループ杯」（６日、関空アイスアリーナ）

女子フリーで、今季限りでの競技引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー２位で合計２０３・６４点の２位に入った。千葉百音（木下グループ）が自己ベストの合計２１６・５９点で優勝。前日のＳＰに続き、フリーも１位だった。３位は三宅咲綺（シスメックス）。ペアのＳＰは昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が７９・９４点で首位に立った。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は６６・２７点で３位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）で吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は６２・８１点で６位。

今季初戦を終えた坂本は危機感を口にした。「マイペースに練習しすぎた。『ラプンツェル』みたいな感じ。ずっと閉じこもって、外の世界を見ていなかった」。ディズニー映画「塔の上のラプンツェル」に例える独特の言い回しで、本気モードへスイッチを入れ替えた。

ＳＰ４位からのフリーは、深緑色の衣装で「愛の讃歌」に合わせ、心を込めて演技。予定していた３回転サルコーが回転不足になったものの、大きな手足の動きで世界観を表現。１３８・３９点で巻き返した。しかし、昨年までの世界選手権３連覇女王は満足しない。

２日間を振り返り「ＳＰに比べて集中力、緊張感は今日の方があった」と話し「サルコーのミスも、先生たちからしたら、起こり得るミスだった。全てが想定内。ＳＰもフリーも」と客観的に分析した。次戦の予定は１０月１７日開幕のＧＰシリーズ・フランス大会（アンジェ）。「時間があるので、練習を積んで。上がるか下がるかは自分次第。次のＧＰは後悔しないように頑張りたい」。気合で競技生活ラストシーズンを駆け抜ける。