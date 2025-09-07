サマーマイルシリーズ最終戦「第70回京成杯AH」が6日、中山競馬場で行われ、単勝13番人気のホウオウラスカーズが最内強襲V。3連単93万馬券の高配を呼んだ。好エスコートの木幡巧也（29＝牧）は重賞3勝目。なお、サマーマイルシリーズの優勝馬は、しらさぎSを制すなど合計12ポイントを獲得したキープカルム（牡4＝中竹）に決まった。

高配メーカーが“三たび”大波乱を演出した。テン乗りの木幡巧が13番人気ホウオウラスカーズを重賞初Vに導く神騎乗。「やっぱり（重賞を）勝つと気持ちいい。本当に良かったです」。5年ぶりの美酒に酔いしれた。

名は体を表す。まさに“巧”みなエスコートだった。スタート後は押してインの中団を確保。道中は「馬を信じて」じっくり脚をためた。直線は最内のわずかな隙間を見つけ、愛馬にゴーサイン。父ディープインパクトから受け継いだ絶品の切れを余すことなく引き出し、鮮やかに差し切った。

1枠1番、恵量52キロ、開幕週。全ての条件を味方につけた。「開幕週だから位置は欲しいなと思っていた。（直線は）あまり行くところがなかったっていうのもあったけど、うまいことさばけたので良かったです」と自画自賛。高木師も「乗り難しい馬だけど、うまく乗ってくれたね」と手腕にうなった。

二度あることは三度ある。木幡巧は17年レパードSを単勝66・3倍の11番人気ローズプリンスダムでV。20年ダイヤモンドSでは重賞での単勝歴代高額オッズ3位、325・5倍のシンガリ人気ミライヘノツバサで勝利した。重賞全3勝はいずれも伏兵でのもの。“穴のコワタク”を印象づけた。

7歳にしてピークを迎えたホウオウラスカーズ。次走は未定も「まだまだ勝てるところがある」と鞍上もさらなる活躍に期待する。秋の中山開幕日を沸かせた穴コンビ。大舞台で再び番狂わせを起こしても不思議ではない。

◆ホウオウラスカーズ 父ディープインパクト 母ビーコンターン（母の父シャマーダル）18年5月18日生まれ 牝7歳 美浦・高木厩舎所属 馬主・小笹芳央氏 生産者・北海道新ひだか町の岡田スタツド 戦績32戦5勝（重賞初勝利） 総獲得賞金1億2977万8000円 馬名の由来は冠名＋人名より。