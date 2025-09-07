「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本２−３イタリア」（６日、ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合第３戦が行われた。世界ランク５位の日本は、パリ五輪準々決勝で敗れた前回大会覇者のイタリア（同２位）に２−３で敗れた。主将の石川祐希（ペルージャ）がチーム最多の１６得点を挙げた。７日に同カードで第４戦を行う。

昨夏のリベンジは果たせなかったが、一定の手応えを示した。日本は石川の強打や高橋藍（サントリー）のバックアタックなどで第１セットを２５−２３で先取。そこからフルセットの末に逆転負けしたが、第４セットには西山大翔（大阪Ｂ）が攻守で躍動するなど、控えメンバーが存在感を発揮し、チームの底上げも感じさせた。

五輪以来のイタリア戦だが、石川は「強化試合と五輪で状況は変わる。意識していない」と淡々。「本戦の前にこういう試合をできることはプラスしかない」と敗戦も前向きに捉えた。

７日にも同カードを行い、５１年ぶりのメダル獲得を狙う世界選手権に向けて最終調整していく。「イタリアのブロックは僕たちが苦手とするところ。いい形で終われるように意識していきたい」と気を引き締めた。