¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥´¥ë¥Õ£µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦Âè£±Æü¡×¡Ê£¶Æü¡¢¥´¥ë¥Õ£µ£Ã¥ª¡¼¥¯¥Ó¥ì¥Ã¥Â¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡À¯ÅÄÌ´Çµ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¤Ê¤Ê¤¤¤íÀ¸Ì¿¡á¤¬£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤È£±ÂÇº¹¤Î£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¿·¿Í¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê£²£°¡Ë¡á£Ó£ë£ù¡á¤È°ð³ÀÆáÆà»Ò¡Ê£²£µ¡Ë¡á»°É©ÅÅµ¡¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤¬£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£Âç²ñ¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç£µÆü¤Î¶¥µ»¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢£³£¶¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¡¢¾Þ¶â¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£·£µ¡ó²Ã»»¤Ë¸º¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤»¤¿¡£À¯ÅÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î£±Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿£±£³ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê£²£²£¶¥ä¡¼¥É¤Î£²ÂÇÌÜ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤ï¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ£¹£°¥ä¡¼¥É¤ò»Ä¤¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¡¢£³ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó²££±¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Ë¡£¤³¤ì¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£±£´ÈÖ¥Ñ¡¼£³¡¢¤½¤·¤Æ£±£¶¡¢£±£·ÈÖ¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£µ¨¤Î½éÆü¤È¤·¤Æ¤Ï£··î¤Î¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥«¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö£´°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç£¶°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê³°¤Ï¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢£²£³ÀïÃæ¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤¬£±£°ÅÙ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤ÏÁ°½µ¤Î¥Ë¥È¥ê¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤³¤½£µ£³°Ì¤È¾å°ÌÁè¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹Äï¡¦ÂçÀ®¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤ò¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤®¤ê¤®¤ê¡¢Äï¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ð¤Î¥×¥é¥¤¥É¡©¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖÁªÂò¡¢¥é¥¤¥óÆÉ¤ß¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÄï¤ËÍê¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿º£½µ¤â·ÑÂ³¡¢£±£³ÈÖ¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼ÎÌ»º¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿ºòÇ¯¤Ï¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤ÎÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤â¡¢£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£±ÂÇµÚ¤Ð¤ºº£µ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Í¥¾¡¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡×¡£Ã»´ü·èÀï¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡¡þÀ¯ÅÄÌ´Çµ¡Ê¤Þ¤µ¤À¡¦¤æ¤á¤Î¡Ë£²£°£°£°Ç¯£··î£²£¸Æü¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡££³ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢ËÌ³¤³Ø±à»¥ËÚ¹â¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡££²£³Ç¯£±£±·î¡¢£µÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Î£Î£Å£Ã·Ú°æÂô£·£²¤Ç¤Î£²°Ì¡££±£µ£´¥»¥ó¥Á¡¢£µ£´¥¥í¡£