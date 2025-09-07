◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）

９回２死走者なし。ましてや投手は、今季セーブ機会失敗なしの松山。絶体絶命、ギリギリの場面から、つないでつないで５連打の逆転劇は見事というしかない。

中でも坂本。代打での登場は、いくら準備をして気持ちをつくっていても、急に試合の流れの中に入るのは難しいもの。１ボールからの２球目、空振りにはなったがファーストストライクに対して強くスイングをかけられたのが良かった。追い込まれると攻略はさらに困難になる投手だけに、カウント２―１から来た外角低めの１５５キロに、今度は少しコンパクトに軽打。鮮やかに中前への同点打とした。

残り試合も２０を切り、ＣＳ争いは中日を含めて４チームでの争いになるかもしれない現状。中日とはペナント最終に２連戦も予定されている。相手がどこであれ勝つことしかない状況だが、この日は苦しい展開の中、最後の最後で中日の絶対的存在のクローザーを打ち崩した。

ここまで来ると、どの１勝も大きいが、中継ぎ投手陣も頑張ってつかんだ白星。流れをつかむ１勝になると思うし、しなければいけない。（野球評論家・清水 隆行）