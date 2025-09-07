「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）

初回から３イニング連続三者凡退の後だけに、試合を振り出しに戻した一撃の尊さが増す。阪神・佐藤輝が最初のチャンスをモノにする同点適時打を放った。

「何とか（カウント）ツースリーまでいったので、いいところに飛んでくれました」。Ｘデー目前で高揚感に包まれる甲子園のボルテージを、さらに高めた。

四回１死一、二塁。初球からボールが３球続いたが、打ち急ぐことはない。フォークに反応しかけたバットもきっちり止めて、常広にプレッシャーをかける。フルカウントまで持ち込まれたが、６球目のフォークを強振することなく、うまく捉えた。

打球は一、二塁間を抜け、チーム初安打となる同点打。８月３１日・巨人戦（甲子園）以来、５試合ぶりの適時打での打点で、リーグトップ独走の８９打点目をマークした。「ワンチャンスで同点にできたのは良かったです」。称賛の大歓声を浴びながら、一塁上でバンザイのように両手を上げた。

３点リードの九回１死一、二塁では好守を光らせ、無失点記録を続ける石井を救った。モンテロが三塁ファウルゾーンに打ち上げた打球を、背走で追いかけてフェンス手前でスライディングキャッチした。「良かったと思います」と納得のプレー。スタンドは万雷の拍手と「テルコール」でたたえ、勝利後にマウンドで集まった際には石井から肩をたたかれた。

攻守で存在感を放って、たどり着いたマジック１。「しっかり目の前の試合を勝てるように頑張ります」。歓喜の瞬間まで４番の仕事を完遂する。