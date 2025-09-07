「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）

甲子園の大歓声を浴びながら、感情むき出しにグラブをバシッとたたく。「よっしゃー！」。阪神・畠がわずか９球でゼロを刻み、移籍後初ホールドを上げた。

出番は２点リードの七回だった。先頭のモンテロに初球を中前にはじき返された。それでも経験豊富な右腕は動じず。「（走者が）出ちゃったなって感じ。何とかゴロを打ってほしい」と続く末包を２球で追い込み、遊ゴロ併殺に打ち取った。最後は菊池を１４９キロ直球で空振り三振。「ゼロでいけて良かった」と笑みを浮かべた。

ホールドを挙げたのは２０２２年５月２０日の阪神戦（甲子園）以来、３年ぶり。感慨にふけるように少し間を空けて、「すごいいい経験になったし、次もやりたいって気持ち」と振り返った。移籍後、１軍では初連投となったが、「思ったより体のダメージはなかった」とうなずいた。

右手中指のコンディション不良で開幕から出遅れたが、確実に戦力となっている。聖地の雰囲気にももう慣れた様子。「最高ですね。こういうところで投げたい」と声を弾ませた。